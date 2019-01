Proteste in tutto il mondo contro Bolsonaro

Bolivia - presidente Morales si ricandida per la quarta volta : Proteste in tutto il Paese. “Faremo lo sciopero della fame” : Evo Morales potrà ricandidarsi per la quarta volta alle elezioni del 2019 per essere eletto presidente della Bolivia. Lo ha deciso martedì scorso il Tribunale supremo elettorale (Tse), nonostante il divieto previsto dalla Costituzione del paese e il referendum del 21 febbraio 2016, in cui oltre il 51% dei cittadini aveva votato contro la possibilità di un terzo mandato. La decisione ha scatenato proteste in tutto il Paese, culminate con lo ...