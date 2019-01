Parma | arriva Brazao in sinergia con l’Inter

Parma - Ciciretti per arrivare a un attaccante : Il Parma cerca un rinforzo nel reparto offensivo. Come scrive la Gazzetta dello Sport , tratta Stepinski con il Chievo Verona , con Ciciretti che può rientrare nell'affare.

Diretta/ Parma-Roma - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : Kluivert non ci arriva - Serie A - : Diretta Parma Roma streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.