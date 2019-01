I dolci auguri di Lady Quagliarella al suo Fabio | il tenero messaggio di Debora

Schumacher compie 50 anni - i dolci auguri della figlia : «Buon compleanno al miglior papà» : Il 19enne Mick Schumacher , nonostante un cognome così pesante, ha ereditato dal padre la passione per i motori e, dopo essersi laureato campione del mondo in Formula 3, da quest'anno gareggerà in ...

Uno splendido quadretto di famiglia : i dolci auguri di Natale di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Una famiglia felice vestita da… Babbo Natale: i dolcissimi auguri di Cristiano Ronaldo ai suoi tifosi “Feliz Natal! Merry Christmas!“, così Cristiano Ronaldo ha augurato un Buon Natale a tutti i suoi tifosi sparsi per il mondo. L’attaccante portoghese della Juventus ha pubblicato un tenerissimo e dolcissimo quadretto di famiglia su Instagram, per augurare un felice Natale a tutti i suoi fan. Cappellini rossi da ...

Buon 2019 Amore Mio : frasi di auguri e immagini romantiche e dolci di buon anno - per lui e per lei : Anche quest’anno sta finendo e porta con se esperienze, gioie e dolori per ognuno di noi. C’è chi durante questo 2018 ha intrapreso una nuova avventura, un viaggio, un nuovo lavoro, chi ha incontrato la donna o l’uomo della propria vita ed infine chi ha vissuto ogni giorno all’insegna dell’Amore per la persona che aveva affianco. Se rientrate in quest’ultima categoria sicuramente trascorrerete il primo giorno dell’anno con il vostro lui o con la ...