Clochard arso vivo in auto da ragazzini | giudice sospende pena per 17enne

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Dissero che lo avevano fatto per noia, per scherzo: dare fuoco a una persona. Ma non ci sarà nessuna condanna, almeno per ora, per la morte di Ahmed Fdil, ildi 64 anni bruciatoda dueil 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio all’interno dell’che era diventata la sua casa. IlMaria Teresa Rossi del Tribunale dei minori di Mestre ha stabilito che ilaccusato di omicidio volontario aggravato sia messo in prova e il processo sia sospeso per tre anni. Continuerà a vivere nella comunità che lo ospita da mesi e se per tre anni dimostrerà un comportamento corretto il reato verrà dichiarato estinto.Il secondo ragazzino 13enne ritenuto responsabile della morte delè uscito subito dal procedimento perché non imputabile, avendo meno di 14 anni. Un delitto, secondo quanto accertato, frutto della noia, della volontà di tormentare il ...