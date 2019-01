Banca Etruria | ex dirigenti condannati dal gup di Arezzo Cinque anni a Fornasari

Banca Etruria - condannati per bancarotta gli ex vertici : Il giudice per l'udienza preliminare di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato in abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per Bancarotta. Il giudice ha deciso una ...

Banca Etruria - Gup Arezzo condanna quattro ex dirigenti : Il gup di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato in abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per Bancarotta. Il giudice ha deciso una pena di 5 anni (scontati per il rito) per l'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex dg Luca Bronchi, e di 2 anni per l'ex dg Alfredo Berni, tutti imputati per Bancarotta fraudolenta.Pena di 1 anno per l'ex consigliere del cda Rossano Soldini accusato di Bancarotta semplice. Il gup ...

Banca Etruria - “indagati i commissari di Bankitalia per abuso d’ufficio” per vendita crediti deteriorati : I commissari di Banca Etruria nominati da Bankitalia nel febbraio 2015 e rimasti in carica fino alla risoluzione del novembre successivo, sono indagati dalla procura di Arezzo per abuso d’ufficio. La vicenda è relativa alla vendita di un pacchetto di crediti deteriorati dell’istituto toscano, realizzata dai commissari il 16 novembre 2015, sei giorni prima della risoluzione del governo Renzi per Etruria e altre tre banche. La notizia è riportata ...

Banca Etruria - gli ex vertici in aula anche con l'accusa di falso in prospetto

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : “È vero che il decreto su Banca Carige è uguale a quello su Etruria?” : E’ vero che il decreto del governo Conte su Banca Carige è uguale a quello del governo Renzi su Banca Etruria e le altre banche fallite? E’ vero che l’attuale maggioranza si è rimangiata tutte le promesse e sta autorizzando le trivellazioni in mare per i grandi petrolieri? E’ vero che Daniele Luttazzi torna su Raidue, ma in realtà è tutta una finzione per nascondere una censura, un’epurazione, una fatwa di Carlo ...

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : “Ipocrisia vergognosa”. Poi si difende su Banca Etruria : “Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un’ipocrisia vergognosa”. A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin. L'articolo Carige, Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini: “Ipocrisia ...

Manovra - atroce beffa per i truffati da Banca Etruria : l'ultimo tradimento grillino : Una beffa nella Manovra del governo di Lega e M5s. Si parla di banche e dei rimborsi ai truffati, promessi per mesi dall'esecutivo. E arrivati soltanto in parte. Sulla base del testo, infatti, ad avere diritto al rimborso sono soltanto i risparmiatori degli istituti veneti: Veneto Banca e Banca Popo