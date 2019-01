Australia nella morsa del caldo | blackout in 45mila case a Sidney

Australian Open – Herbert e Mahut nella storia : campioni di doppio - firmano il Carrer Grand Slam : La coppia francese formata da Herbert e Mahut si aggiudica la finale di doppio degli Australian Open battendo Kintinen-Peers: era l’ultimo Slam che mancava alla loro bacheca Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert si riservano un posto nella storia del tennis mondiale. La coppia francese vince la finale di doppio degli Australian Open, battendo la coppia formata da John Peers e Henri Kontinen, con il punteggio di 4-6 / 6-4 (1-7 al ...

Djokovic nella storia : settimo successo agli Australian Open : Nadal viene trattato esattamente come tutti gli altri che si sono trovati sul cammino del serbo: schiacciato dalla varietà e dalla qualità dei colpi del numero 1 del mondo, che gioca al gatto col ...

Australian open - Djokovic nella storia. Nadal ko in tre set : Australian open, Naomi Osaka trionfa e diventa la numero uno al mondo Proprio in Australia nel 2012 Djokovic e Nadal diedero vita a una battaglia epica vinta sempre dal serbo dopo 5 ore e 53 minuti, ...

Tennis - Australian Open junior : Musetti nella storia - primo trionfo italiano : MELBOURNE - Sorride e un po' si emoziona quando riceve il trofeo da una leggenda come Ivan Lendl. Lorenzo Musetti è il primo italiano a vincere l'Australian Open junior. Carrarese, classe 2002, Ha ...

Australian Open - Musetti nella Storia : trionfa nel torneo junior : Musetti era favorito , ha già vinto sei tornei mentre Nava, numero 21 del mondo e 13 del seeding, non ne ha mai vinto uno, , ma è andato in campo un po' troppo contratto e, dopo un inizio alla pari , ...

Australian Open - Djokovic in finale contro Nadal : travolto Pouille in 3 set. Musetti nella finale junior : Domenica dunque gli Australian Ope n avranno la finale tra il numero uno del mondo Djokovic e il numero due Nadal. Sarà la 53esimo puntata della rivalità fra i due campioni con Nole in vantaggio 27-...

Australia nella morsa del caldo estremo : fino a +44°C a Melbourne : Il caldo estremo sta stringendo nella sua morsa l’Australia: case e uffici di Melbourne sono rimasti senza elettricità (e quindi senza aria condizionata) nella giornata più calda dell’ultimo decennio, con la colonnina di mercurio che ha toccato i +44°C. nella capitale dello Stato di Victoria (5 milioni di abitanti) è stata diramata un’allerta per il giorno più caldo dal 7 febbraio 2009, quando il termometro segnò +46,4°C e si ...

Australian Open 2019 : Novak Djokovic favorito nella seconda semifinale - Lucas Pouille vuole sorprendere : C’è soltanto Lucas Pouille tra Novak Djokovic e la sua sfida numero 53 contro Rafael Nadal che varrebbe il titolo degli Australian Open: domani mattina il francese e il serbo si incontreranno in uno scontro inedito per determinare il finalista della parte alta del tabellone maschile. Djokovic, come in molte occasioni nelle quali ha raggiunto le fasi finali di un torneo dello Slam, qualcosa ha lasciato per strada: un set contro il canadese ...

Australian Open 2019 : il borsino delle favorite. Da Simona Halep a Serena Williams - un elenco di incertezze nella caccia al numero uno : Non ci sono solo gli Australian Open 2019 in ballo nelle due settimane che stanno per arrivare a Melbourne. Tra le donne, infatti, oltre alla corsa per vincere il primo Slam dell’anno c’è anche quella per riuscire a mettere le mani sulla prima posizione del ranking mondiale, attualmente occupata da Simona Halep. La rumena, che ha chiuso la propria stagione 2018 dopo le tre sconfitte consecutive al primo turno contro Kaia Kanepi ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : vittorie di Gran Bretagna ed Australia nella prima giornata : giornata di apertura alla RAC Arena di Perth (Australia) della 31esima edizione della Hopman Cup, torneo/esibizione di Tennis riservato a otto selezioni nazionali raggruppate in due gironi. A dare inizio alle danze sono stati i confronti tra Gran Bretagna e Grecia (gruppo B) e tra Australia e Francia (gruppo A). nella sessione diurna sono stati i britannici ad imporsi 2-1 contro gli ellenici frutto delle vittorie di Cameron Norrie (n.91 del ...

Clima - Australia : aumento “di circa cinque volte nella frequenza di caldo estremo” : Secondo l’ultimo report del prestigioso Bureau of Meteorology e dell’ente nazionale di ricerca Csiro, l’Australia è sempre più stretta nella morsa di eventi estremi, tra alte temperature, siccità, stagioni degli incendi sempre più lunghe, aumento del livello dell’oceano e acque con temperature sopra la media. Il rapporto, pubblicato con cadenza biennale, rileva le variazioni di lungo termine e le tendenze individuate nel ...

Eurovision 2019 - anche la star internazionale Courtney Act nella selezione Australiana : Nome prominente del mondo anglosassone, pronto ora a scendere in campo per rappresentare il proprio paese natio all'Eurovision con l'inno pop dance 'Fight for love'. Tra i concorrenti anche il 18 ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - l’Italia sorride nella staffetta 4×100 mista femminile! Australia eliminata - azzurre di bronzo a Hangzhou : azzurre spettacolari nella staffetta 4×100 misti femminile: la tenacia dell’Italia premia le nostre atlete. Australia eliminata ed Italia sul podio! Splendido bronzo per Federica Pellegrini e compagne E’ stata la staffetta femminile 4×100 misti a chiudere definitivamente i giochi dei Mondiali di Nuoto 2018 di Hangzhou. In vasca la formazione azzurra, partita dalla corsia numero 6. Margherita Panziera ha chiuso la sua ...