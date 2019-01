Tria - debito italiano è un buon affare : 19.45 "Credo che il nostro debito sia un buon affare, ha rendimenti buoni e viene riconosciuto come un debito sicuro una volta dissipati i dubbi sulla nostra partecipazione all'Unione monetaria europea, mai messa in discussione". Così il ministro dell'Economia, Tria, commentando l'andamento dei titoli di stato. Alla vigilia dei nuovi dati sul Pil: "Anche se si arriverà alla famosa contrazione di 0,1% e quindi a una recessione tecnica non ...

Giovanni Tria in Usa : "Il debito dell'Italia non è un rischio" : L'Italia non è un Paese a rischio. E anche il suo elevato debito pubblico non è oggi meno sostenibile rispetto al passato: Giovanni Tria - in missione negli Usa dopo aver toccato Londra, Mosca e Pechino - consegna un messaggio rassicurante anche nelle mani di istituzioni e investitori americani, pur non nascondendo le incertezze legate al deterioramento dell'economia mondiale e il pericolo di una nuova recessione dietro l'angolo: ...

Tria : «Alto debito è un'eredità del passato - ma determinati a ridurlo» : Il ministro dell'Economia da Washington: «I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono a livelli alti e ancora sembrano eccessivi, anche dopo l'accordo raggiunto con la Ue e nonostante i fondamentali del Paese. ...

Tria : debito italiano alto ma sostenibile - nessun problema sistemico per le banche : L'« elevato debito pubblico » che pesa sull'Italia è «un'eredità del passato» ma è « totalmente sostenibile ». Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo discorso al Peterson Institute for International Economics, un think tank con sede a Washington, usa toni rassicuranti sulla sostenibilità del debito nazionale e ...

Tria : alto debito eredità passato - calerà : 16.45 "L'elevato" debito pubblico italiano è "un'eredità" del passato e "noi siamo determinati a ridurlo in maniera costante e progressiva". Lo assicura il ministro dell'Economia, Tria, parlando al Peterson Institute di Washington. Poi puntualizza:"Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa", ma l'Italia "vuole restare in Europa e nella moneta unica". E conferma gli obiettivi sui conti:"Al momento non vedo la necessità di adottare una politica ...

Tria : 'Italia in stagnazione. Ridurremo debito - ma regole europee devono cambiare' : 'L'Italia non è in recessione, ma in una fase di stagnazione' la sintesi del ministro dell'Economia. Il ministro ha ammesso divergenze all'interno della maggioranza durante la stesura delle misure della legge di stabilità. Critiche al fiscal compact -

Giovanni Tria : "Debito/Pil salirà leggermente nel 2018 e scenderà nel 2019" : Dopo che la Commissione europea ha deciso di non aprire la procedura di infrazione contro l'Italia, esprime soddisfazione il ministro dell'economia Giovanni Tria. "Sono mutate le condizioni" ha detto Tria, parlando con i cronisti al Senato. "Il rapporto debito/Pil salirà leggermente nel 2018 e andrà poi a scendere nel 2019" ha agigunto.

