Svolta epocale | Gravina | “ora le Leghe sono libere di decidere il loro format”

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) “Care, con questo format siete autonome e vi potete autodeterminare, sempre nel rispetto delle altre componenti. Cominciate a produrre un progetto di riforma del calcio italiano”.le importanti dichiarazioni nei confronti di Lega A, Lega B e Lega Pro da parte del presidente della Figc, Gabriele, al termine del consiglio federale che ha portato la competizione a 20 squadre a partire dalla prossima stagione. Con la modifica dell’articolo 49 delle norme interne federali (Noif) il numero delle squadre partecipanti a serie A e serie B può essere ridotto in maniera “non inferiore” alle 18 squadre e a 40 squadre per la serie C. “E’ una decisione, quello che per anni questa federazione ha tentato di fare senza riuscirvi. È la dimostrazione che i tavoli di confronto servono eccome“, ha sottolineato. ...