Pagelle Atalanta-Juventus 3-0 | highlights e tabellino del match

serieanews

: Atalanta-Juve 3-0, le pagelle. Bianconeri irriconoscibili. Ronaldo cancellato dal campo, De Sciglio e Cancelo ... - TUTTOJUVE_COM : Atalanta-Juve 3-0, le pagelle. Bianconeri irriconoscibili. Ronaldo cancellato dal campo, De Sciglio e Cancelo ... - sebbino77 : RT @GiovaAlbanese: #Rugani tiene botta #Cancelo disastroso Pagelle #AtalantaJuve ?? @junews24com -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)– Come da tradizione recente, l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell'”irruzione” del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da meta’ febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali …L'articolo3-0,delproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....