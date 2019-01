Ora gli Orsetti del cuore hanno un’astronave

Sea Watch - accordo tra Giuseppe Conte e sei Paesi europei per la distribuzione degli immigrati. Ora lo sbarco : Lo sbarco degli immigrati a bordo della Sea Watch potrebbe avvenire oggi 30 gennaio. Dopo l'accordo raggiunto dal premier Giuseppe Conte con Germania, Francia, Portogallo, Romania e Malta per la distribuzione dei 47 migranti a bordo della imbarcazione battente bandiera olandese ormai da 12 giorni in

[L'analisi] Segnali di migliOramento - ma l'Italia resta ancOra corrotta. Ecco la classifica mondiale : ... credibili e inattaccabili sul piano dell'integrità" ha sottolineato Davide Del Monte, Direttore di Transparency International Italia "Le nuove norme sul finanziamento alla politica vanno in questa ...

Camera di Commercio - Candura : "La visibilità online migliOra la competitività" : Nel mondo del Commercio non è sufficiente avere un buon prodotto, bisogna anche intervenire sfruttando quei fattori che consentono una migliore promozione. Auspichiamo che le aziende possano ...

Pendolari in Italia - la situazione migliOra ma la strada è ancOra lunga : (foto: LaPresse – Vince Paolo Gerace) Ogni giorno 2,9 milioni di Italiani prendono il treno per spostarsi da casa verso il luogo di lavoro o di studio. Si tratta, più o meno, di un Italiano su venti. Un dato in crescita, nel 2017, dell’1,2%. Eppure le vicende legate ai Pendolari sono fuori dal radar del dibattito politico nazionale. A riportarlo al centro ci pensa, dal 2008, Legambiente, che ha appena presentato l’edizione 2019 ...

Sul signOraggio gli economisti scrivono alla Rai : ... inesatto e scientificamente fallace nei nessi causali proposti, che attribuiscono l'emergere del debito pubblico in Italia alla gestione della politica monetaria della Banca d'Italia, definita '...

Lady Gaga ha difeso Kesha nel modo più cOraggioso durante la battaglia legale contro Dr. Luke : "Dovrebbe vergognarsi" ha detto all'avvocato del producer The post Lady Gaga ha difeso Kesha nel modo più coraggioso durante la battaglia legale contro Dr. Luke appeared first on News Mtv Italia.

Rugby - Sei Nazioni 2019 : quando gioca l’Italia? Il programma e il calendario delle partite. Gli Orari e come vederle in tv : Per gli azzurri partirà sabato 2 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia disputerà tre gare interne e due in trasferta: la nostra Nazionale farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro ...

Ora o mai più e gli ospiti della terza puntata (Anteprima Blogo) : Sabato 2 febbraio la seconda edizione di Ora o mai più farà il suo giro di boa, in attesa di fare uno stop per permettere il sabato successivo la telecronaca diretta da Sanremo della serata finale della sessantanovesima edizione del Festival della canzone italiana. Lo spettacolo musicale presentato da Amadeus vedrà in campo per la sua terza tappa sempre i suoi 8 concorrenti in gara insieme ad altrettanti maestri per vincere la seconda ...

Calendario Rugby 6 nazioni in tv : Orari partite Italia e biglietti : Calendario Rugby 6 nazioni in tv: orari partite Italia e biglietti 6 nazioni 2019: diretta streaming e tv Manca ormai meno di un mese all’apertura della 125ma edizione del 6 nazioni, il più importante torneo internazionale di Rugby a 15 dell’Emisfero Nord. La partita inaugurale si giocherà il prossimo 1° Febbraio e vedrà contrapposte Francia e Galles allo Stade de France di Parigi alle ore 21:00. La Nazionale Italiana esordirà al ...

Sport in tv oggi (30 gennaio) - gli Orari degli eventi e come vederli in streaming : oggi mercoledì 30 gennaio ci aspetta una giornata particolarmente ricca di Sport, tanti eventi sul piatto per la gioia di tutti gli appassionati. Ampio spazio agli Sport di squadra: quarti di finale della Coppa Italia (Fiorentina-Roma e Atalanta-Juventus), Champions League di volley e basket, turno infrasettimanale della Serie A1 di volley femminile e tanto calcio estero. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli Orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli Orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - Orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...