Napoli | la tre giorni nera di Milano

Napoli - mamma rapinata mentre accompagna i figli a scuola : 'Mi hanno puntato la pistola in faccia' : Nuovo allarme sicurezza nel quartiere Colli Aminei. A finire nel mirino dei malviventi, stavolta, una mamma che stava accompagnando i suoi bambini a scuola. Intorno alle 8.30, a via Nicolardi - a ...

Milan-Napoli fa il pieno di ascolti : oltre 6 milioni in tv su Rai 1 : pieno di ascolti per Milan-Napoli di Coppa Italia: è stato infatti il programma più visto della serata di martedì 29 gennaio in tv. L'articolo Milan-Napoli fa il pieno di ascolti: oltre 6 milioni in tv su Rai 1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - stupefacenti e armi : tre arresti : 7.58 I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato tre persone nel corso di un controllo nel complesso di edilizia popolare "Cisternina",piazza di spaccio di droga a Castello di Cisterna, hinterland Nord-Est del capoluogo campano. I militari hanno sequestrato circa 1 chilogrammo di droghe, tra hashish, cocaina e crack,bilancini e materiale per confezionare le dosi.Inoltre, occultate all'interno dell'auto di uno dei 3 ...

Milan-Napoli stasera in tv - orario d’inizio e come vederla gratis e in chiaro in streaming. Le probabili formazioni : stasera (ore 20.45) si giocherà Milan-Napoli, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Le due squadre si affrontano in uno scontro da dentro o fuori: chi vince si qualifica per le semifinali, chi perde viene eliminato dalla competizione. In una partita secca può succedere di tutto, il risultato è aperto e ne vedremo sicuramente delle belle tra due formazioni che si sono incrociate tre giorni fa in campionato pareggiando per 0-0 sempre ...

Sciopero dei trasporti - febbraio sarà un mese caldo per treni - bus e aerei : ferma EAV di Napoli : Dopo un mese di gennaio caratterizzato da disagi e proteste (con al centro dell'attenzione soprattutto il caso dei lavoratori di Air Italy), anche per febbraio si prospettano diversi casi di scioperi che potrebbero andare a colpire in particolare il mondo dei trasporti. Le iniziative portate avanti dai sindacati per rivendicare le richieste dei lavoratori potrebbero infatti comportare diversi disagi per chi si trova costretto a muoversi per ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : il Napoli di Carlo Ancelotti torna a San Siro dopo tre giorni per affrontare il Milan - ma questa volta è decisiva : dopo lo 0-0 della ventunesima giornata di Serie A Milan e Napoli, le due squadre torneranno ad affrontarsi martedì 29 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia 2019, che allo Stadio San Siro metterà di fronte la seconda forza del campionato e una formazione giovane e in evoluzione, intenzionata ad andare fino in fondo dopo la finale dello scorso anno. Sarà una sfida dal sapore speciale soprattutto per Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ...

