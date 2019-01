Da Unhcr e Salvini dati contrastanti Per l' agenzia Onu aumentata nel 2018 la media dei

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Nella sua difesa sul caso Diciotti, affidata ad una lettera sul Corriere della Sera, Matteofaceva "parlare i numeri". Si leggeva: "Nelci sono stati meno morti". Dato giusto, ma parziale. Secondo l'ultimo report dinonostante sia diminuito il numero complessivo di morti in mare èla. Ovvero: nel 2017 moriva un migrante ogni 55, nelsi è passato a uno ogni 51. Nel tratto libico l'aumento è vertiginoso. Da 1 ogni 38 del 2017 a 1 ogni 14 del, Il dato italiano è in linea con quello globale. I 2873, tra morti e dispersi in mare, nel 2017 sono diventati 1312 nel. I numeri degli sbarchi, diminuiti dell'80%, danno ragione al ministro dell'Interno che però non tiene conto del tasso di mortalità: 1 ogni 41 nel 2017, contro 1 ogni 16 del"Ci sono stati meno sbarchi" diceva nella lettera il Ministro ...