Conte vede arrivare la recessione | Il Pil rallenta ancora ma non dipende da

Pioltello - il Contestatore a Toninelli : “La smetta di dire stupidate”. E il ministro replica : “Venga in banca a vedere” : “La smetta di dire stupidate“. Così un contestatore ha attaccato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a margine della commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello di un anno fa. L’uomo sosteneva le ragioni dello sviluppo dell’alta velocità e i benefici che questa ha portato anche per i pendolari della zona. “Sono sempre dalla parte dei pendolari”, ha risposto ...

Giorgia Meloni attacca Giuseppe Conte : "Che amarezza vederlo così" - schiavo della Francia? : Fa discutere, il video trasmesso da PiazzaPulita di Corrado Formigli che ritrae Giuseppe Conte al bancone di un bar a Davos con Angela Merkel. Il premier, infatti, confida alla cancelliera tedesca che il M5s è preoccupato per il calo nei sondaggi, il tutto mentre la Lega e Matteo Salvini continuano

Giorgia Melioni attacca Giuseppe Conte : "Che amarezza vederlo così" - schiavo della Francia? : Fa discutere, il video trasmesso da PiazzaPulita di Corrado Formigli che ritrae Giuseppe Conte al bancone di un bar a Davos con Angela Merkel. Il premier, infatti, confida alla cancelliera tedesca che il M5s è preoccupato per il calo nei sondaggi, il tutto mentre la Lega e Matteo Salvini continuano

Giorgia Melioni attacca Giuseppe Conte : 'Che amarezza vederlo così' - schiavo della Francia? : Fa discutere, il video trasmesso da PiazzaPulita di Corrado Formigli che ritrae Giuseppe Conte al bancone di un bar a Davos con Angela Merkel . Il premier, infatti, confida alla cancelliera tedesca ...

Feltri prevede il fallimento di Di Maio chiamato “terroncello” e di Conte il signor nulla : Feltri prevede una sono sconfitta da parte del M5S e di Giuseppe Conte. Sarà Salvini e la Lega a prendere il volo presto Andreotti con una battuta efficacissima diceva che il potere logora chi non ce l’ha. E ai suoi tempi le cose stavano esattamente così. Ma oggi sono cambiate. Il potere continua a logorare, tuttavia non più chi non ce l’ha bensì chi lo detiene e ne fa pessimo uso, come è il caso dei grillini, i quali costituiscono ...

Conte vede il premier etiope AbiyCosì l'Italia torna grande in Africa : Anche in Africa c'è un governo del cambiamento. E' quello del premier etiope Abiy, che ha portato alla storica pace con l'Eritrea. Il vertice con Conte, dopo la visita in Sahel, dimostra che l'Italia vuole tornare a incidere: basta regali a Francia e Cina Segui su affaritaliani.it

Matera Capitale della Cultura - Conte : “Ripartiamo dal Sud” - e nel 2019 si prevede un boom di turisti : Il premier ha partecipato alla festa di inaugurazione: “Dal riscatto di Matera parte quello del Sud”. Presenti anche...

Bankitalia vede recessione. Conte presenta Decretone ai sindacati ma la protesta rimane : Teleborsa, - L'ultima parte del 2018 potrebbe segnare per l'Italia una recessione tecnica a causa di un ultimo trimestre atteso negativo dopo che già il terzo si era chiuso con un -0,2%. Una certezza ...

Bankitalia vede recessione. Conte presenta Decretone ai sindacati ma la protesta rimane : L'ultima parte del 2018 potrebbe segnare per l'Italia una recessione tecnica a causa di un ultimo trimestre atteso negativo dopo che già il terzo si era chiuso con un -0,2%. Una certezza che arriverà ...

Conte vede i sindacati - confermata la protesta del 9 febbraio : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha ribadito la propria disponibilità ad aprire tavoli di confronto sulla manovra. La stessa garanzia data lo scorso dicembre prima del varo della manovra. E ...

Quibi - la nuova piattaforma per vedere Contenuti sullo smartphone : episodi di soli 10 minuti : Tutti i giorni, quando usciamo o siamo in coda o in viaggio, abbiamo un televisore con noi: l'utilizzo degli smartphone fa ormai parte della nostra quotidianità, e da questa premessa parte la nuova avventura di Jeffrey Katzenberg, co-fondatore della Dreamworks, e di Meg Whitman, co-fondatrice di E-Bay. Si chiama Quibi, e sarà una nuova piattaforma di streaming che potrebbe, almeno secondo i due ideatori, rivoluzionare il modo di fruire ...

Decreto sicurezza - Conte vede l Anci. Salvini 'Non cambia di una virgola'. Tutte le divisioni in una settimana da resa dei conti : Sarà una settimana caldissima per il governo. Con incontri delicati, per il premier, già domani. E i provvedimenti bandiera di Lega e Cinquestelle che dovrebbero avere il varo definitivo. Anche se ...

Trivelle - Conte : “Nel governo c’è una sensibilità comune a rivedere le autorizzazioni” : “Trivelle? Sicuramente il governo esprime in questa materia una sensibilità diversa rispetto al passato, la questione adesso è specifica per Costa e Di Maio, faremo anche una riflessione comune nel governo e valuteremo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a margine dell’incontro Stati generali dei Consulenti del lavoro a Roma. “Non chiedetemi permesso per permesso, c’è una sensibilità comune nel governo ...

Trivelle - Conte : governo condivide idea rivedere autorizzazioni : Roma, 11 gen., askanews, - 'Sicuramente il governo esprime in questa materia una sensibilità diversa rispetto al passato'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo ai ...