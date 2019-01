Pensioni «Quota 100» - domande al via L’Inps : ecco come presentarle da oggi. Divieti - temi - requisiti : tutte le regole : L’Istituto di previdenza ha dato il via alla presentazione delle domande per l’anticipo della pensione: ecco come fare

Pensioni ultima ora : “Quota 41 per tutti alla portata” - Salvini “si fa” : Pensioni ultima ora: “Quota 41 per tutti alla portata”, Salvini “si fa” Pensioni ultima ora: si è tenuta a Roma la conferenza stampa della Lega per annunciare che le misure di Quota 100 sono finalmente in vigore. Vi hanno preso parte Giulia Bongiorno, Claudio Durigon, Matteo Salvini e Massimo Garavaglia. La massima rappresentanza della Lega al governo: coloro che per conto del carroccio ha contribuito sulla base della propria responsabilità ...

Pensioni - come ottenere quota 100 : inizia la rivoluzione - occhio alle insidie : Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del cosiddetto decretone, quello su reddito di cittadinanza e quota 100, entrano in vigore le nuove regole per andare in pensione. La presentazione delle domande può essere fatta direttamente presso gli sportelli dell'Inps, o attraverso quelli dei patronati

Riforma Pensioni : Quota 100 in GU - si potrà lasciare il lavoro anche con 41 anni : "E' un coronamento di anni e anni di battaglie della Lega. E' una di quelle date da segnare in blu", lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini dopo la firma del maxi decreto unico contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Attese 24 misure attuative A partire dalla fine di ...

Quota 100 - anticipata - opzione donna : tutti i dubbi e le risposte sulle nuove Pensioni : Il decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100 è entrato in vigore e l'Inps ha pubblicato le modalità per presentare domanda per accedere alla pensione con le vie previste dal cosiddetto decretone: ...

Pensioni : via libera dall'Inps sulla Quota 100 - sull'anzianità e sull'Opzione donna : Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto "decretone", contenente gli interventi di riforma previsti dal Governo con il "pacchetto Pensioni" non si è fatta attendere la risposta dell'Inps. L'Istituto pubblico di previdenza ha infatti diramato alcuni importanti aggiornamenti con il messaggio numero 395 del 29 gennaio 2019, all'interno del quale si parla esplicitamente delle "modalità di presentazione delle domande di pensione ...

Pensioni - da 'quota 100' a 'opzione donna' : ecco tutte le novità : I requisiti: per uscire servono 62 anni di età e 38 di contributi. Chi vuole accedere alla pensione con Quota 100 dovrà rispettareun doppio requisito: 62 anni di età e 38 di contribuzione. Nei 38 di ...

Pensioni Quota 100 - via alle domande sul sito Inps. Ecco come funziona : E' operativa la riforma delle Pensioni che prevede l'uscita dal lavoro con ' quota 100 ', 62 anni di età +38 anni di contributi, e che fissa il requisito contributivo per il diritto alla pensione ...

Pensioni : Quota 100 in vigore ma si attendono 24 provvedimenti attuativi : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza è già stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le misure in materia previdenziale considerate i pilastri fondamentali della nuova Legge di Stabilità 2019 sono già in vigore ma si dovranno attendere 24 decreti attuativi per dare operatività agli interventi. Attese 24 misure attuative su Quota 100 e reddito di ...

Pensioni Quota 100 - da oggi è possibile presentare le domande all’Inps. Ecco come fare : L’Inps ha pubblicato un messaggio sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta quota 100 e la presentazione delle domande. Da oggi è possibile presentare la domanda o telematicamente, se si ha il pin dell’Istituto, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri soggetti abilitati «alla intermediazione delle istanze di servizio...