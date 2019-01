Milan, Deulofeu non arriva! No deciso del Watford

lanotiziasportiva

: #Milan, nuovi contatti per il ritorno di #Deulofeu ? - DiMarzio : #Milan, nuovi contatti per il ritorno di #Deulofeu ? - DiMarzio : #Calciomercato #Milan | Il Watford ha deciso che #Deulofeu non è più sul mercato???? - Sport_Mediaset : #Gattuso vuole #Deulofeu: trattativa a oltranza tra #Milan e #Watford. -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Sembrava fossero stati fatti passi avanti importanti per il ritorno di Gerardin rossonero. La trattativa, però, si è arenata.Il ritorno di Gerardalsi fa sempre più improbabile. I dialoghi tra la società di via Aldo Rossi e ilsono andati avanti fino all’ora di pranzo di oggi. La distanza tra proposta e richiesta, tuttavia, è tutt’altro che esigua. Maldini e Leonardo, infatti, hanno chiesto lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto. Pozzo, invece, non ha mai abbandonato l’idea di cedere il giocatore a titolo definitivo sulla base di 25 milioni di euro.La doccia fredda per i rossoneri è arrivata, invece, direttamente dall’allenatore Javi Gracia che ritienenon solo insostituibile ma anche incedibile. Facile pensare, dunque, ad un annullamento definitivo della trattativa soprattutto se si considera che mancano ...