Lucifer 5 si farà? DB Woodside ottimista sul rinnovo e la quarta stagione “diabolicamente

(Di martedì 29 gennaio 2019)Lanon è ancora approdata su Netflix, ma si pensa già al futuro della serie basata dai fumetti Vertigo:5 ci sarà? L'attore DB, interprete di Amenadiel, ha condiviso alcuni suoi pensieri su Twitter, svelando ai fan di essere estremamentesu un potenzialedello show fantasy - e non è il solo. Anche Tom Ellis, durante la convention di Brighton ha ammesso di aver amato girare questa, a suo parere la più intima e la più bella.Quandoha scritto su Twitter di essere già tornato ad allenarsi in vista di5, gli utenti in rete si sono allarmati: il cast conosce forse il futuro della serie? Non è più un segreto che Netflix abbia deciso di salvare lo show dalla cancellazione perché spinto dall'amore dei fan e dall'interesse espresso verso il prodotto. La piattaforma ha ragionato seguendo metodi logistici ed ...