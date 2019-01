La rete e il cancro: non sempre si trovano le informazioni giuste

fondazioneserono

(Di martedì 29 gennaio 2019) In un articolo pubblicato sul sito del quotidiano statunitense New York Times si tratta l’argomento delle ricerche in, con i motori di ricerca, sull’argomentoe si conclude che nonsile risposteL’autrice, Jane Brody, parte dalla considerazione che molte persone quando ricevono una diagnosi di tumore o stanno eseguendo controlli per valutarne la presenza, tendono a consultare un noto motore di ricerca per raccogliere. Solo una generazione fa i malati avevano come fonte, pressoché esclusiva, i medici ai quali si rivolgevano per sapere come fronteggiare malattie come il. Ora la, che l’autrice definisce un uragano virtuale di, offre fonti di tutti i tipi, da quelle che forniscono dati basati sulle evidenze a quelli che cercano di piazzareo prodotti inutili o dannosi. Il problema è capire la differenza ...