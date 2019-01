ilfattoquotidiano

: Emilio Alessandrini, il giudice dalla ‘faccia mite’, giustiziato dagli eversori che combatteva… - laura_ferro79 : Emilio Alessandrini, il giudice dalla ‘faccia mite’, giustiziato dagli eversori che combatteva… - erregi69 : Emilio Alessandrini, il giudice dalla ‘faccia mite’, giustiziato dagli eversori che combatteva - TutteLeNotizie : Emilio Alessandrini, il giudice dalla ‘faccia mite’, giustiziato dagli eversori che… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) 1979 annus horribilis. A quella del primo sindacalista e militante del Partito Comunista Italiano, Guido Rossa, a Genova, seguiva l’uccisione, qualche giorno dopo, del primo magistrato a Milano,, che dal suo arrivo in città, alla fine del 1968, e sino alla sua tragica scomparsa, con funzioni di Sostituto procuratore, s’era sempre occupato di terrorismo e, in particolare, di eversione di destra. Il giornalista Walter Tobagi, che sarebbe stato ucciso il 28 maggio dell’anno seguente dal gruppo terrorista di estrema sinistra Brigata XXVIII marzo, scrisse sul Corriere della Sera: “Sarà per quella faccia mite, da primo della classe che ci lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste,è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare; era un personaggio simbolo, rappresentava quella fascia di giudici progressisti, ...