Conte: Sea Watch mostra incapacità Ue

: al Primo Ministro Conte, al Ministro degli Interni Salvini, al Ministro delle Infrastrutture Tonine: STOP alla crud… - annalisaricardi : al Primo Ministro Conte, al Ministro degli Interni Salvini, al Ministro delle Infrastrutture Tonine: STOP alla crud… - michela_desanti : RT @RomaSette: #SeaWatch, l’appello di 50 associazioni: fate sbarcare i minori. Il messaggio indirizzato al premier Conte: «Urgenza improro… - rossella266 : RT @Agenzia_Dire: #Macron a colloquio con #Conte ha affrontato il tema dei 47 #migranti a bordo di #SeaWatch3 al largo di #Siracusa. https:… -

Il caso della Sea3 "denuncia l'di gestire con meccanismi condivisi europei questo fenomeno". Così il premieral termine del vertice Med7 a Cipro, ringraziando i "Paesi amici" che hanno dato disponibilità per una "redistribuzione". Sono Germania,Francia,Romania,Portogallo e Malta. Occorre "convergere su fatti concreti". "No a mere dichiarazioni, non dobbiamo sorprenderci se poi i nostri cittadini si disaffezionano rispetto alle istituzioni europee". Sull'immigrazione l'Europa "rischia di implodere", avverte.(Di martedì 29 gennaio 2019)