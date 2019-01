Chiuse le indagini sul caso Sara Scimmi | ma resta il mistero Perché la ragazza era

Torino - Chiuse indagini sul Salone libro : 23.30 La Procura di Torino ha chiuso le indagini sulla vecchia gestione del Salone del libro. Fra i reati contestati figurano peculato, falso e violazione della legge sui bilanci. Fra i 29 indagati sulle presunte irregolarità nella gestione del Salone tra il 2010 e il 2015, anche esponenti del mondo politico piemontese, tra i quali l'ex sindaco di Torino, Fassino, l'assessore regionale alla Cultura Parigi e il precedessore Coppola, e l'ex ...

Salone del libro di Torino - indagini Chiuse : tra i 29 indagati anche l’ex sindaco Piero Fassino : Il pm Gianfranco Colace questa mattina ha annunciato la conclusione della maxi inchiesta, contestando i reati di peculato, falso e violazione normativa della legge sui bilanci. Un anno fa Fassino aveva dichiarato: "La mia unica finalità è stata la tutela dell'interesse della città e il miglior andamento del Salone del libro".Continua a leggere

Pfas - Chiuse indagini su azienda Miteni : 13 indagati tra manager e tecnici. “Sapevano che falda veniva inquinata” : Si sono chiuse le indagini sull’inquinamento della falda idrica nel Veneto provocato dai Pfas, le famigerate sostanza perfluoroalchiliche che, stando ad alcuni studi, causano danni irreversibili all’organismo. Nelle province di Vicenza, Verona e Padova le persone interessate sono circa 350mila, pari alla popolazione che ha usato l’acqua inquinata, proveniente da acquedotti e pozzi artesiani. La Procura di Vicenza ha notificato ...

Skinheads Como - Chiuse indagini per 13 : 19.45 I pm hanno chiuso le indagini relative all'irruzione di un gruppo di Skinheads durante una riunione del movimento "Como senza frontiere" in cui si discuteva di migranti: gli indagati sono 13 e sono accusati di violenza privata. Le teste rasate che interruppero la riunione pretesero il silenzio mentre leggevano un loro comunicato in cui si stigmatizzava l'attività dell'associazione a favore dei migranti giunti a Como e nella provincia.

Procura Figc - Chiuse le indagini su De Laurentiis - Preziosi e Cairo : La Procura della Figc ha trasmesso la chiusura delle indagini sui fascicoli aperti per le 'dichiarazioni lesive' sugli arbitraggi fatte dai presidenti del Genoa, Enrico Preziosi, contestò la direzione ...

Paolo Borrometi minacciato : Chiuse indagini sul figlio del boss Giuliano/ Giornalista nel mirino della mafia : Paolo Borrometi minacciato dalla mafia, chiuse le indagini sul figlio di Salvatore Giuliano: 'La Giustizia è più forte di qualsiasi boss'.

Mimmo Lucano - Chiuse le indagini : procura Locri contesta l’associazione a delinquere che era stata esclusa dal gip : In tempi record e a due mesi e mezzo dalla misura cautelare disposta dal gip per Mimmo Lucano, la procura di Locri chiude l’inchiesta “Xenia” sul Comune di Riace. Il sostituto procuratore Michele Permunian ha notificato ieri l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai 31 indagati per i quali già il gip aveva rigettato l’arresto, demolendo la principale accusa di associazione a delinquere ai danni dello Stato nella gestione dei fondi ...

Tap - ulivi espiantati e inquinamento della falda : Chiuse le indagini per 15 persone : La macchia mediterranea estirpata e 455 ulivi espiantati, che prima erano stati recintati con filo spinato. E poi l‘inquinamento della falda del sottosuolo e del cantiere del microtunnel del Tap, il gasdotto che dovrà portare gas naturale dall’area del Mar Caspio in Europa. Sono 16 gli indagati, 15 persone fisiche e una giuridica, dell’inchiesta della procura di Lecce sul tormentato cantiere della Trans Adriatic Pipeline che ...

Il femminicidio di Maria Zarba a Ragusa - Chiuse le indagini : La polizia di Stato ha terminato le indagini tecnico-scientifiche sul brutale omicidio commesso a Ragusa lo scorso 11 ottobre. Vittima la 66enne Maria Zarba. Accusato per il delitto l'ex marito ...

Chiuse le indagini per la tragedia di Rigopiano | Procura : "Quell'hotel non andava edificato" : Chiusa l'indagine: rischio processo per 24 persone e una società. Le accuse, a seconda delle posizioni, vanno dall'abuso d'ufficio, falso, e abusi edilizi, fino al disastro e omicidio colposi.

Chiuse indagini su Rigopiano - proscioglimento per ex governatori : Pescara, 26 nov., askanews, - Chiuse le indagini sul crollo dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, nel quale persero la vita 29 persone. La Procura di Pescara ha chiesto il ...