Blastingnews

: Statali e assenteismo: da mercoledì scorso il via ai controlli della Guardia di Finanza - Noemithestar : Statali e assenteismo: da mercoledì scorso il via ai controlli della Guardia di Finanza - cardella42 : RT @gbongiorno66: #Pa #concretezza Statali, al via i controlli della Finanza contro assenteismo e permessi facili - CorriereAdriati : Statali, al via i controlli della Finanza contro assenteismo e permessi facili (y) Segui il Corriere Adriatico e r… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Vita dura per i dipendenti pubblici assenteisti. Come riportato da Il Messaggero, le Fiamme Gialle sono pronte ad effettuare ivolti a "stanare" i furbetti del cartellino. Sotto la lente d'ingrandimento finiranno anche i cosiddetti "Permessi facili". Sta, dunque, per iniziare la "rivoluzione"P.A. annunciata fin dall'inizio del suo mandato da Giulia Bongiorno, ministroFunzione Pubblica vicina ala Lega di Matteo Salvini.Caccia agli assenteismi La caccia ai dipendenti assenteisti è iniziata, ufficialmente, lo23 gennaio. In quella data, il Comando generalediha provveduto a diramare le direttive volte a rendere operativo il protocollo siglato, alla fine del 2018, con il ministro Giulia Bongiorno.Come si legge nel documento - composto da 14 pagine - idelle Fiamme Gialle si concentreranno sulla "verifica dell’effettiva ...