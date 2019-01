Stanno arrivando perturbazioni molto fredde Cosa dicono i siti di meteo

Immigrati - Trump : “Il muro si farà - ne Stanno arrivando altri ottomila” : “Costruiremo il muro, abbiamo assolutamente bisogno di un muro o di una barriera“: il giorno dopo la fine temporanea dello shutdown, Donald Trump torna alla carica su Twitter, mettendo in guardia da una nuova ondata di migranti in arrivo. “Abbiamo respinto a caro prezzo due grandi carovane ma se n’è formata un’altra e sta arrivando, almeno 8.000 persone“, afferma Trump, sottolineando come “se avessimo un ...