Sea Watch,sit-in "Non siamo pesci" e Pd

Sit-in davanti alla Camera per chiedere un porto sicuro per i 47 migranti a bordo della Sea. "Si tratta di persone private della libertà in territorio italiano", dice Antonella Soldo, dei Radicali, tra i promotori dell'uniziativa "Non", insieme a Luigi Manconi e Sandro Veronesi. In piazza Montecitorio anche il Pd. I deputati Dem hanno presentato una proposta per una Commissione d'inchiesta sulle stragi di migranti nel Mar Mediterraneo diretta a individuare le "cause" dei naufragi e se violate le leggi.(Di lunedì 28 gennaio 2019)