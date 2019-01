Sea Watch | l' Olanda non intende accogliere i 47 migranti | ' Non tutti sono profughi'

Caso Sea Watch 3 - Nordio contro la Boldrini : i 'naufragi' sono organizzati dagli scafisti : Il Caso Sea Watch 3 tiene aperto il dibattito sull'accoglienza dei migranti oramai da giorni. Questa mattina si è registrato un vivace botta e risposta tra Carlo Nordio, procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia ed ex pubblico ministero, e l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini. Entrambi erano ospiti di Myrta Merlino a L'aria che tira, il popolare talk show trasmesso da La7. Nordio, interpellato in merito alla sua vasta esperienza ...

Delegazione Pd a bordo della Sea Watch : "Orfini e Martina indagati" : A dare la notizia è stato lo stesso Orfini su Twitter dopo essere tornato sulla terra ferma: "A quanto pare siamo indagati"

Diciotti - la Lega ai 5 Stelle : «Processare Salvini è processare il governo» Video Sea Watch - Orfini : io e Martina indagati : I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: se le nostre azioni politiche «scatenano le reazioni scomposte sotto gli occhi di tutti», questo conferma «la bontà del nostro operare»

Ostaggi della propaganda : governo senza soluzioni per il caso Sea Watch 3. E pure l'Ue non batte alcun colpo : Stavolta da Bruxelles non è arrivato nemmeno un monito, un suggerimento, una dichiarazione. Niente. Il caso Sea Watch 3, da 4 giorni ferma al largo di Siracusa senza poter sbarcare i suoi 47 migranti soccorsi nel Mediterraneo, rimbalza tra le polemiche del dibattito italiano, gli insulti anche sessisti a Stefania Prestigiacomo di Forza Italia che ieri è salita a bordo della nave della ong olandese insieme a Nicola Fratoianni di ...

Sea Watch - dem indagati ribattono : "Facciamo un esposto" : È guerra a colpi di denunce tra Pd e governo. Oggi una delegazione di parlamentari dem, Maurizio Martina e Matteo Orfini in testa, ha sfidato il Viminale ed è salita a bordo della Sea Watch 3, la nave dell'omonima ong tedesca che ormai dieci giorni fa ha recuperato 47 migranti nel Mediterraneo e che staziona da giorna al largo di Siracusa.Un atto che ha portato però i parlamentari del Pd a finire indagati: "Sbarcando dalla nave abbiamo scoperto ...

Orfini e Martina a bordo della Sea Watch 3 : “Siamo indagati per essere saliti sulla nave” : Matteo Orfini e Maurizio Martina hanno annunciato di essere indagati per essere saliti a bordo della Sea Watch 3, l'imbarcazione che si trova a largo di Siracusa e su cui si trovano 47 migranti. Orfini annuncia inoltre che presenteranno un esposto contro il governo perché ritengono che stia "commettendo alcuni reati".Continua a leggere

Sea Watch - Il tweet di Orfini 'Io e Martina indagati per essere saliti a bordo della Sea Watch'

Sea Watch - divieto di navigazione intorno alla nave : verso emergenza sanitaria - : "Lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla Sea Watch 3, è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente ...

L'Olanda dice che non accoglierà i migranti della Sea Watch : Roma, 28 gen., askanews, - Il governo olandese ha dichiarato oggi che non accoglierà i 47 miganti a bordo della Sea Watch 3, come richiesto da varie parti in Italia. La nave gestita dalla Ong tedesca ...

Sea Watch - il governatore Attilio Fontana difende Salvini : “Tanti nemici - tanto onore. È uno slogan fascista? No” : “Sulla Sea Watch siamo tutti con Salvini: tanti nemici, tanto onore. slogan fascista? E’ uno slogan che non vuol dire assolutamente niente: vuole dire che Salvini è sostenuto perché sta facendo rigorosamente il suo lavoro di ministro”, così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla questione migranti e porti chiusi al termine di una riunione a palazzo Chigi con il ministro degli Interno, il sottosegretario ...

Sea Watch - Zampa (Pd) : “La mia legge vieta il respingimento dei minori non accompagnati. Salvini la sta violando” : L’articolo 3 della la legge 47/2017 recita: “In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”. Per questo motivo il governo italiano dovrebbe far sbarcare immediatamente i minori non accompagnati che sono a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca ferma a un miglio dalle coste siracusane. “La mia legge è stata profetica e in particolare l’articolo 3 parla chiaro: ...

I 47 migranti sulla Sea Watch : «Siamo esausti - aiutateci» : I migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea Watch«Molti pensano che siamo dei criminali». Ha gli occhi stanchi Ousmane (il nome è di fantasia), uno dei 47 migranti a bordo della nave umanitaria Sea Watch 3, che da una settimana vaga nel Mediterraneo, alla ricerca di un porto dove ...

Sulla nave della Sea Watch è emergenza sanitaria - l’ong : “Bagni saturi” : Il comandante della nave avrebbe comunicato che anche il terzo servizio igienico della nave nelle prossime ore potrebbe diventare inutilizzabile. I tre bagni usati dai 47 migranti salvati dalla nave e dai 22 volontari potrebbero raggiungere presto la saturazione. Questo tipo di rifiuti non può essere scaricato in mare.Continua a leggere