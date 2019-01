Tpl - Sala a Salvini : "Biglietto Atm? Meglio lavorare che rispondergli" : 'È difficile stare dietro a Salvini perché passa con disinvoltura dalla Sea Watch a Higuain al biglietto del tram, Meglio lavorare che rispondere a tutto. Non ho commenti su Salvini, quello che dovevo ...

Sea Watch - "Prestigiacomo sbaglia Ma da Salvini slogan semplicistici" : SI SCALDA IL DIBATTITO IN FORZA ITALIA SU MIGRANTI E SEA Watch/ Si scalda il dibattito all'interno di Forza Italia sul tema dei migranti e della Sea Watch ancora ferma al largo del porto di Siracusa. sbagliata l'iniziativa della parlamentare azzurra Stefania Prestigiacomo di recarsi con un gommone sulla nave... Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - chiusi gli accessi dal mare Salvini : «A bordo né donne né bambini» : Il leader della Lega: «Salvare vite significa fermare le partenze, a marzo sarò in Africa». E sul caso Diciotti: «M5S voti con coscienza, non ho bisogno di aiutini»

Sea Watch - stop ai gommoni per raggiungere la nave Ong : i piddini vogliono denunciare Salvini : I dirigenti del Pd in Sicilia vogliono denunciare il vicepremier Matteo Salvini, colpevole secondo loro degli stessi reati per cui il Tribunale per i ministri ha chiesto l'autorizzazione a procedere ...

Caso Diciotti - Salvini : 'Non metto in discussione il governo per me' : Il ministro dell'Interno dice al M5s di decidere in coscienza ma ribadisce: 'Non è normale che venga messo sotto accusa un ministro che ha applicato quanto promesso in campagna elettorale'

Navigazione interdetta vicino alla Sea Watch - bloccata staffetta Pd : 'Denunceremo Salvini' : La Capitaneria di Siracusa isola la nave dell'ong per 'motivi di ordine pubblico e igienico-sanitari'. FI si divide sul blitz di ieri della Prestigiacomo. Il ministro Salvini nega che a bordo ci siano ...

Migranti Sea Watch - Formigli bastona Salvini : "Mi vergogno di essere italiano" : Il conduttore di Piazzapulita replica al ministro dell'Interno ("Sulla Sea Watch né donne né bambini"): "Non si possono...

"Stiamo valutando un altro ricorso al Tar contro Salvini sul caso Seawatch 3" : "Stiamo valutando di presentare ricorso al Tar contro Salvini anche sul caso della Sea Watch 3, come per la Diciotti". Salvatore Di Pardo ci riprova. Lui è l'avvocato molisano che, l'estate scorsa, insieme a diverse associazioni, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo contro il ministro degli Interni Matteo Salvini, reo - secondo l'accusa – di aver sequestrato 177 migranti a bordo della Diciotti, la nave della guardia ...

Sea Watch - il Pd vuole denunciare Salvini. Il ministro : "Io non mollo" : Il Pd mette nel mirino ancora una volta Matteo Salvini . Il Viminale di fatto per il momento tira dritto e ha deciso che il porto di Siracusa resta chiuso per lo sbarco dei 47 migranti. Ma adesso dopo ...

Sea Watch - Salvini : «Fermare le partenze è salvare le vite». : Il leader della Lega: «A marzo sarò in Africa». E sul caso Diciotti: «M5S voti con coscienza, non ho bisogno di aiutini»

"C'è Grillo" - Rai2 e i 30mila euro di diritti : la difesa di Freccero e l'affondo di Salvini : Il direttore di rete e uno degli autori del programma provano a spegnere le polemiche, mentre sui social parte l'hashtag...

Salvini : «Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano» : «Non mi piacciono i mercenari» “Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna. Non mi piacciono i mercenari”. Parola di Matteo Salvini a Rtl. Una esternazione che accomuna un po’ Salvini ai tifosi del Napoli che così risposero al pipita che laciava Napoli per la Juventus. Un po’ meno quelli bianconeri perché il sostituto di Gonzalo fu Cristiano Ronaldo. Del Resto di atteggiamenti ...

“C’è Grillo” - Freccero : “Paghiamo 30mila euro per i diritti - non c’è scandalo”. Salvini : “Grillo li darà in beneficenza” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore riguardo al pagamento di 30mila euro da parte della Rai per la puntata del format “C’è” dedicata ai 40 anni di carriera del comico genovese Beppe Grillo. “Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai – ha spiegato ...

Caso Diciotti - il Pd : "La richiesta del tribunale su Salvini seria e motivata" : Si sono riuniti per la prima volta a Palazzo Madama con il presidente Andrea Marcucci, i quattro componenti dem della Giunta per le elezioni, il capogruppo Francesco Bonifazi, ed i senatori Anna Rossomando, Nadia Ginetti e Giuseppe Cucca. Dalla riunione dem, emerge la necessità di seguire l'iter della richiesta in Giunta e di approfondire la questione, da tutti i punti di vista. I senatori hanno altresì giudicato seria e ben ...