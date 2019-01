La promessa di Phil Spencer | preparatevi a un grandissimo E3 2019 per Xbox

eurogamer

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Come ormai sappiamo da un paio di mesi, Sony e l'universo PlayStation non saranno presenti all'E3. La notizia ha indubbiamente un peso non irrilevante anche per Microsoft e Nintendo, gli altri due grandi produttori di console che ora non devono preoccuparsi in alcun modo della conferenza della rivale e che anzi dovrebbero cercare di sfruttare al meglio questa assenza., capo della divisione, sa bene che si tratta di una grande occasione e, come riportato da Windows Central, promette una conferenza davvero imperdibile."Questo sarà un E3 divertente per noi. Abbiamo avuto diversi confronti internamente. Dovremmo fare grandissime cose? Dovremmo risparmiare del denaro? No, faremo il nostro e sarà un E3, amo l'opportunità di stare con i nostri fan e tutta l'industria. Stiamo ancora discutendo dei dettagli, su quanto dovremmo parlare di giochi lontani ...