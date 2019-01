Gli studenti in prima linea contro lo spreco alimentare

Bolzano - nei questionari Asl si chiede anche la razza deGli studenti | "Errore di traduzione" : Il formulario è stato consegnato ai docenti di una scuola media: "Non capiamo perché nessuno se ne sia accorto prima"

Maltempo - mare mosso a Portofino : lezioni a distanza per Gli studenti : A causa di vento forte e mare mosso oggi un’altra lezione si tiene all’interno del Teatrino Comunale di Portofino per i 7 giovani studenti del Borgo: lo rende noto il Comune di Portofino, sottolineando che a causa dell’isolamento forzato dovuto alla mareggiata di ottobre i giovani portofinesi seguono le lezioni in un’aula “tutta speciale, in un luogo simbolo per il paese, voluta fortemente dall’amministrazione ...

Movida sporcacciona nel centro storico di Napoli - la sfida deGli studenti : 'Ripuliamo noi' : Turismo e immondizia, bistrot e incuria, Movida e abbandono. La domenica nel centro storico è il giorno dei controsensi. Bellini e vicoli intorno sono un campo di battaglia in cui si contano i rifiuti ...

L’inclusione scolastica deGli studenti disabili è ancora lontana : L’ISTAT ha pubblicato i dati della sua ricerca annuale in 56.690 scuole sulL’inclusione scolastica degli studenti disabili con sostegno, e per la prima volta l’istituto di statistica prende in considerazione anche gli allievi delle scuole d’infanzia e della scuola secondaria di secondo grado. Sono, dunque, 272.167 gli alunni disabili con sostegno che frequentano le scuole italiane, il 3,1% degli studenti in totale; il maggior numero (95.838) si ...

Catania - “Gli studenti disabili dal 31 gennaio senza assistenza. Soldi stanziati - ma non per coprire tutto l’anno” : Sono tornati a scuola dopo le vacanze di Natale e hanno trovato una brutta sorpresa. Dal 31 gennaio 2019 gli alunni con disabilità dell’intera Città Metropolitana di Catania non avranno più a disposizione i trasporti scolastici, gli assistenti che li portano in bagno, gli operatori che li sostengono nella comunicazione e li aiutano anche a mangiare. Servizi essenziali che rischiano di scomparire. I genitori chiedono da settimane più ...

Il Festival della Scienza del Polo liceale Mattioli raccontato daGli studenti : Un appuntamento che, da venti anni a questa parte - prima con la formula della settimana della Scienza, poi con il Festival - promuove la conoscenza scientifica attraverso diverse discipline ed ...

Pescara - incontro con Gli studenti sul tema : "Le razze umane non esistono" : Il 28 gennaio 2019 ,a partire dalle 9.30, i ragazzi delle scuole coinvolte ascolteranno i relatori invitati a parlare sul tema "Le razze non esistono…tra scienza, storia e arte". "Come Su18 Pescara ...

Amici 2019/ Anticipazioni e diretta : tutti Gli studenti in sfida dopo lo sciopero - 26 Gennaio - : Amici 18, Anticipazioni e news dalla scuola: cosa accadrà nello speciale di oggi? Un'altra chance per Marco Alimenti, Gianmarco va in sfida e perde

Migranti - il prof spiega aGli studenti il dramma dei naufragi nel Mediterraneo : Sta commuovendo il web il racconto dell’esperimento del professor Enrico Galiano per spiegare ai suoi alunni di terza media, in vista della Giornata della Memoria, i tragici avvenimenti in materia di Migranti. Un’idea semplice, per mostrare ai ragazzini fatti molto lontani dalla loro quotidianità e in generale da quella di chi è nato e cresciuto nella realtà occidentale. Il professore non è l'unico ad aver in questa settimana collegato i giorni ...

Cub Trasporti : 'Montefegatesi - scenderemo al fianco deGli studenti' : Caro assessore, il trasporto pubblico è il motore del commercio, del turismo; è il cuore per rimettere in piedi l'economia. Sono comuni e giunta come i vostri che non conoscono altre parole se non ...

Shoah - la senatrice Segre aGli studenti di Fasano : 'Mai restare indifferenti' : 'Un grande scrittore greco, Sofocle, nella tragedia Antigone ha scritto: 'grandi sono le cose terribili al mondo, ma nessuna come l'essere umano'. Il '900 ha confermato che non si tratta di una ...