Friuli Venezia Giulia | rischio valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Canin

Maltempo : migliora la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia : migliorano le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia dopo le deboli nevicate cadute nelle ultime ore in diverse parti della regione e in particolare su pianura e costa. Le precipitazioni – informa l’Osmer – si sono attenuate, anche se rimane il rischio di formazione di ghiaccio al suolo soprattutto sul Carso e in montagna. Sulle Alpi Giulie e Canin – riferisce il bollettino valanghe – il pericolo valanghe ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per ghiaccio : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per possibili formazioni di ghiaccio al suolo in gran parte della Regione in seguito a deboli nevicate. Non saranno interessate le aree settentrionali della regione. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità “gialla” per ghiaccio sembra essere il primo su Meteo Web.

Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Canin : In Friuli Venezia Giulia è stato valutato pericolo valanghe “marcato” sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin: il persistere di basse temperature – si spiega nel bollettino diramato dalla Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga – non favorisce il consolidamento del manto nevoso. Sulle Alpi Giulie e Canin esiste pericolo “marcato” per la presenza di accumuli da vento ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe ‘marcato’ sulle Alpi Giulie : E’ pericolo valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Monte Canin in Friuli Venezia Giulia. Lo rileva il bollettino valanghe diffuso dalla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga della Regione Fvg. Sopra i 1.400 metri – si legge nel bollettino – sono caduti 30-50 cm di nuova neve. Sono presenti numerosi ...

Terremoto - forte scossa al Nord Italia : paura in Veneto - Emilia Romagna - Lombardia e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/8 ...

Terremoto - forte scossa al Nord Italia : paura in Veneto - Emilia Romagna - Lombardia e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte. La scossa, secondo le prime stime preliminari dell’INGV, si sarebbe verificata nella zona di Ravenna, con una magnitudo vicina a 5.0 Richter. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, impaurendo la popolazione. La scossa è stata avvertita da Milano a Trieste, da Bologna a ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo a causa del vento forte e molto forte previsto sulla zona montana della regione: l’avviso è valido da domani a martedì pomeriggio. Le Alpi continueranno a essere interessate in quota da correnti settentrionali, più fredde e intense fra domani e martedì. Lunedì 14 gennaio sulla zona montana soffierà vento forte o molto forte da nord o ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 43 milioni euro dedicati a interventi prioritari : Entro una settimana le direzioni regionali competenti presenteranno le priorità di intervento rientranti nei 43 milioni di euro stanziati dalla Regione per i territori del Friuli Venezia Giulia colpiti dal Maltempo di fine ottobre. Inoltre, sono in via di perfezionamento le procedure amministrative per l’affidamento dei lavori e l’esecuzione delle opere in un quadro di coinvolgimento e di condivisione con gli enti locali. Questo il ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : avviato procedimento d’urgenza per la messa in sicurezza del Canale Valentinis : “Abbiamo immediatamente recepito la gravità dei danni subiti dalla banchina sinistra del Canale Valentinis, già profondamente colpita dalle mareggiate del 2017 e ulteriormente danneggiata dal Maltempo di fine ottobre, come segnalatoci anche dal sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, e dal consigliere Giuseppe Nicoli. Per questo abbiamo avviato un procedimento d’urgenza per gli interventi della sua messa in sicurezza“: lo ha ...

Friuli Venezia Giulia - bufera social su due amministratori protagonisti di iniziative xenofobe : A Triste il vicesindaco Paolo Polidori si vanta su Facebook di aver gettato le coperte di un senzatetto, a Monfalcone l'assessore Massimo Asquini pubblica una filastrocca che denigra i migranti

Il Friuli Venezia Giulia rivuole le province : Dopo essere stata, peraltro, l'unica regione d'Italia insieme alla Sicilia ad averle effettivamente abolite

Ambiente - Arpa : nel 2018 in Friuli Venezia Giulia meno polveri sottili ma più ozono : Rispetto al 2017, il 2018 appena concluso in Friuli Venezia Giulia è stato caratterizzato da una situazione migliore per quanto riguarda le polveri sottili, da qualche criticità con l’ozono e da una tendenza all’aumento per i pollini. Lo segnala l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, Arpa Fvg, in una nota che riporta una prima analisi preliminare sullo stato della qualità dell’aria nell’anno ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : autorizzati interventi per 6 - 5 milioni : La proposta di Piano degli interventi urgenti, con i primi 6,5 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza Maltempo di fine ottobre, ha incassato l’approvazione del dipartimento della Protezione civile nazionale. Dopo aver dato una prima risposta all’immediata emergenza, si pensa ora alla programmazione e alla pianificazione di ulteriori azioni per ripristinare i danni causati. Ne danno conto il governatore del Friuli Venezia ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo criticità gialla valido il 2 e 3 gennaio a causa del vento forte con possibili raffiche sui monti della regione. Una depressione fredda in rapido movimento dalla Scandinavia verso i Balcani determinerà l’afflusso di intense correnti da nord sulle Alpi Orientali: tali correnti saranno anche molto fredde in quota. Domani e giovedì sui monti della regione si ...