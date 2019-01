Ciclismo | Challenge Maiorca 2019 | programma | orari e tv Il calendario e le date

oasport

: #ciclismo Il campione del mondo Alejandro Valverde farà il suo debutto stagionale al Challenge Mallorca - OA_Sport : #ciclismo Il campione del mondo Alejandro Valverde farà il suo debutto stagionale al Challenge Mallorca -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Da giovedì 31 gennaio a domenica 3 febbraio si svolgerà la 28ma edizione della. Un classico appuntamento di inizio stagione per il, con quattro diverse corse in. Si inizierà con il Trofeo Ses Salines, Campos, Porreres, Felanitx, che si concluderà con un impegnativo arrivo in salita. Poi si correranno il Trofeo Andratx-Lloseta e il Trofeo de Tramuntana, entrambi con un percorso da classica. Infine si chiuderà domenica con il Trofeo Palma adatto invece sulla carta ai velocisti. Al via troveremo diversi big tra cui il campione iridato Alejandro Valverde, il nostro Fabio Aru, Tim Wellens e John Degenkolb.Ilsarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito ilcompleto con tutte le corse.Giovedì 31 gennaioTrofeo Ses Salines, Campos, Porreres, ...