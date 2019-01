Aborto | Papa | ‘Misericordia per la donna E serve educazione sessuale nelle scuole

ilfattoquotidiano

: #PapaFrancesco #conferenzastampa #GmgPanama Le parole del Papa sul dramma dell'aborto. - vaticannews_it : #PapaFrancesco #conferenzastampa #GmgPanama Le parole del Papa sul dramma dell'aborto. - AGisotti : Il Papa: 'In confessionale ho capito il dramma dell’aborto' - Vatican News - vaticannews_it : #GmgPanama #conferenzastampa #PapaFrancesco: 'In confessionale ho capito il dramma dell’aborto' #VaticanNews -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) La misericordia per lache abortisce, il no al celibato facoltativo per i sacerdoti e l’apertura sull’. Poi la crisi in Venezuela e le tensioni sull’immigrazione.Francesco, sul volo di ritorno dalla Giornata mondiale della gioventù a Panama, ha risposto alle domande dei giornalisti su vari temi che riguardano l’attualità.Innanzitutto, ha parlato di. Ed è tornato su alcune delle posizioni più dure della chiesa cattolica contro l’interruzione volontaria di gravidanza. Bergoglio ha scelto di focalizzarsi sul “dramma della”: “Il messaggio della misericordia è per tutti, anche per la persona umana che è in gestazione… per tutti”, ha detto. “C’è misericordia anche dopo il ‘fallimento’ del ricorso all’, ma è una misericordia difficile perché il ...