Sperimentazioni cliniche | online il portale di biologi e divulgatori che colma il vuoto

(Di domenica 27 gennaio 2019) “È stato un viaggio della speranza. Dopo aver girato quattro ospedali in sei mesi, da Genova a Roma, alla ricerca di una cura per nostra figlia, abbiamo preso un aereo per gli Stati Uniti e qui abbiamo scoperto dai medici che a Pisa, a soli 80 chilometri dall’ospedale Meyer dove era stata già visitata, stavano sperimentando un farmaco che avrebbe potuto salvarle la vita”. Sono passati cinque anni da quel giorno e oggi Lucia, 8 anni, affetta da una grave malattia rara, è viva perché ha potuto partecipare alla sperimentazione clinica di un farmaco innovativo.“Non c’è dialogo tra gli istituti, ti muovi alla cieca, o hai la fortuna di incontrare lo specialista che sa indicarti il centro che sta testando una molecola per quella patologia”, dice il padre di Lucia. Nel caso di una malattia rara, come la lipodistrofia di origine autoimmune (che si manifesta con la perdita del tessuto adiposo ...