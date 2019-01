Meteo | una bomba di neve nei giorni della merla | la perturbazione arriva già

Previsioni Meteo - lo stratwarming scatena una terribile irruzione artica su Canada e nord-est degli USA : tanta neve e temperature percepite di -60°C a fine mese! [MAPPE] : 1/14 ...

Previsioni Meteo - arriva un’altra perturbazione Atlantica : sarà una Domenica di maltempo al Centro/Nord e libeccio al Sud [MAPPE] : 1/17 ...

Emergenze Meteo : manca una procedura per scongiurare il blocco nel porto : L’assessore Giampedrone: «Non è possibile fermare i mezzi prima che arrivino in città: sulla rete autostradale le decisioni spettano al concessionario»

Meteora colpisce la Luna - Russell 'Mai sentito parlare di un impatto simile' [VIDEO] : Nella notte fra lunedì e martedì i più fortunati hanno potuto assistere all'ultima eclissi totale di Luna della decade. Ma l'evento ha regalato un altro grande spettacolo, ovvero l'impatto di una Meteora sul suolo Lunare. Come riporta The New York Times, si tratta di un evento davvero molto raro che non ha molte possibilità di essere ripreso. Le probabilità di catturare le immagini si abbassano sensibilmente se si considera che le riprese sono ...

Una Meteora ha dato spettacolo durante l'ultima eclissi di Luna : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Fotografato l'impatto di un Meteorite sulle Superluna rossa : Vero e proprio spettacolo nello spettacolo: un meteorite ha colpito la superficie lunare durante l'eclissi totale del 21 gennaio, visibile come un puntino bianco sulla Superluna rossa. l'impatto ...

Allerta Meteo - “Ciclone Polare” in formazione nel Tirreno : mappe mostruose per il Sud - sarà una “Bomba” di maltempo e neve : 1/47 ...

“Superluna di sangue” - spettacolo nello spettacolo : un Meteorite s’è schiantato sulla Luna durante l’eclissi del 21 Gennaio [FOTO] : Lunedì 21 Gennaio abbiamo avuto l’opportunità di ammirare la sfumatura rossa assunta dalla Luna durante l’eclissi della “SuperLuna di sangue”. Ma mentre milioni di persone in tutto il mondo si perdevano nel bagliore rosso della Luna, alcuni osservatori più attenti e fortunati hanno catturato un’inattesa delizia: il lampo di una roccia spaziale che colpisce la Luna! “È un raro allineamento di eventi infrequenti. Un meteoroide più o meno di queste ...

Meteorite colpisce la luna durante l'eclissi : impatto immortalato in foto : l'eclissi di luna totale, che si è verificata nella notte fra Domenica e Lunedì, ha assunto una affascinante particolarità: durante la fase d'ombra della luna infatti è stato notato un piccolo...

Meteo - arriva il medicane : «Gelo e neve per una settimana anche al Sud» : Freddo, gelo e neve piombano sull'Italia: inizia oggi infatti, afferma il team del sito ilMeteo.it, una settimana di freddo che si abbatterà su tutte le regioni Centro-Settentrionali (in...

Meteo Italia oggi : inizia una lunga e intensa fase di maltempo : Meteo Italia oggi - Sono diversi giorni che l'attenzione del panorama Meteorologico è puntata sul peggioramento che inizia oggi e che ci accompagnerà per quasi tutta la settimana. Nella giornata...

Meteo - inizia una settimana di forte maltempo : freddo e neve da Nord a Sud : inizia una settimana di forte maltempo in Italia: atteso un deciso calo termico e anche un vistoso peggioramento delle condizioni con piogge, vento e con la neve che cadrà abbondante da Nord a Sud. Giovedì 24 gennaio, secondo gli esperti Meteo, nevicherà in gran parte del Paese e probabilmente anche a Roma.Continua a leggere

Ci siamo : prossima notte con l'eclissi di luna totale! INFO E PREVISIONI Meteo : Ancora poche ore e potremo assistere all'affascinante spettacolo dell'eclissi totale di luna, naturalmente nubi permettendo. La prossima notte la luna attraverserà il cono d´ombra prodotto dal...

Previsioni Meteo - il Vortice Polare piomba sull’Italia tra 23 e 24 Gennaio : tanta NEVE al Centro/Sud - Nord ancora una volta fuori dai giochi : 1/19 ...