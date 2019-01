Di Maio | sì all' autorizzazione a procedere per Salvini Di Battista | rinunci all' immunità

Macron : “Italia merita leader all’altezza”. Di Maio : “Lo decidono gli italiani. Prima di fare la morale - liberi gli Stati africani” : Le critiche di Luigi Di Maio e Matteo Salvini? “Non hanno alcun interesse. Non risponderò, è la sola cosa che si aspettano. Il popolo italiano merita dei leader all’altezza della sua storia”. Per la Prima volta da quando sono iniziate le tensioni tra Italia e Francia sul tema dei migranti e del ‘franco coloniale’, parla Emmanuel Macron. Parole che provocano la reazione del vicepremier Luigi Di Maio: “Se non ...

Macron : critiche di Salvini e Di Maio alla Francia sono 'irrilevanti' : Roma, 27 gen., askanews, - Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto oggi al Cairo che non intende rispondere alle critiche rivolte dai vicepremier italiani Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla ...

Della Vedova eletto segretario di +Europa : "Da soli alle Europee. Di Maio e Salvini fanno male all'Italia" : "Federalismo, mercato, solidarietà, giustizia, diritti". Sono le cinque parole d'ordine sulle quali costruirà il rilancio di +Europa il nuovo segretario Benedetto Della Vedova, eletto oggi al termine di una tre giorni congressuale molto accesa. Alla fine, Della Vedova ha raccolto 1278 voti dagli iscritti giunti a Milano per partecipare all'assise, pari al 55,7%, superando gli altri candidati alla leadership Marco Cappato (693 voti, ...

Luigi Di Maio - la spaventosa profezia di Eugenio Scalfari : 'Come finirà. E me ne rallegro' : Come ogni domenica sulle pagine di Repubblica , ecco l'editoriale-fiume del fondatore, Eugenio Scalfari . Si parla di sovranismo, di Matteo Salvini ed elezioni Europee. Ma si parla anche e soprattutto ...

Luigi Di Maio - la spaventosa profezia di Eugenio Scalfari : "Come finirà. E me ne rallegro" : Come ogni domenica sulle pagine di Repubblica, ecco l'editoriale-fiume del fondatore, Eugenio Scalfari. Si parla di sovranismo, di Matteo Salvini ed elezioni Europee. Ma si parla anche e soprattutto di Luigi Di Maio, il leader del M5s, al quale Scalfari riserva una spaventosa profezia, che piove nel

Lino Banfi all’Unesco - Meloni : “Dicono che fosse destinato all’Unicef. Ma Di Maio non sa distinguerli” : “Alcune testate dicono che Di Maio si sia sbagliato. Lino Banfi era destinato all’Unicef, ma Di Maio non sa distinguerli.” Così Giorgia Meloni durante un comizio a Roseto, con cui si chiude la sua visita in Abruzzo per sostenere la candidatura di Marco Marsilio a presidente della regione. L'articolo Lino Banfi all’Unesco, Meloni: “Dicono che fosse destinato all’Unicef. Ma Di Maio non sa distinguerli” ...

Striscia la Notizia scende in campo : Lino Banfi all'Unesco? Come demolisce Di Maio e il M5s : Uno dei casi della settimana, certamente, è stata la nomina di Lino Banfi a commissario dell'Unesco, colpo di teatro grilLino annunciato dal capo politico, Luigi Di Maio , nel corso dell'evento ...

Sea Watch - Salvini all’Olanda : “Prenda i migranti”. Amsterdam : “Non spetta a noi”. Di Maio : “Nave ha vostra bandiera” : Scontro a distanza tra Italia e Olanda sul destino dei 47 migranti che si trovano a bordo della nave Sea Watch, ferma in acque territoriali italiane a circa un miglio al largo delle coste di Siracusa. L’Olanda ha fatto sapere infatti che non prenderà in carico i migranti come chiesto dall’Italia: “Finché non ci saranno accordi europei su soluzioni strutturali per i migranti a bordo dei barconi, i Paesi Bassi non prenderanno parte a ...

Di Maio - falso che l'Italia guadagna molto dalle tasse petrolifere : Dopo il Post su Facebook in cui definiva "Lo stop alle trivelle una battaglia per la sovranità nazionale". Luigi di Maio non si arresta nel commentare la vicenda che tiene serrati i pugni della ...

Il voto su Salvini inguaia Di Maio. Una trentina di senatori dalla parte dei giudici di Catania : "Per noi è una loose-loose situation". C'è quasi rassegnazione nelle parole di un uomo di governo 5 stelle. La richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti di Matteo Salvini inciderà, comunque vada a finire questa storia, una cicatrice a forma di fulmine sulla pelle del Movimento. "Perché se vorrà avvalersi del voto del Senato rischiamo che il gruppo ci ...

Per Di Maio lo stop alle trivelle è una battaglia per la sovranità nazionale : "Lo stop alle trivelle è una battaglia per la sovranità nazionale. Io alla mia terra ci tengo, all'Italia ci tengo, al mio mare ci tengo e non ho alcuna intenzione di svendere nulla ai petrolieri del resto del mondo. Sviluppiamo questo paese in maniera sostenibile e proiettati al futuro", ha proseguito Di Maio. "Un passo importante per il cambiamento del modello di sviluppo è lo stop alle trivelle. Ieri - ha ricordato il ...

Feltri prevede il fallimento di Di Maio chiamato “terroncello” e di Conte il signor nulla : Feltri prevede una sono sconfitta da parte del M5S e di Giuseppe Conte. Sarà Salvini e la Lega a prendere il volo presto Andreotti con una battuta efficacissima diceva che il potere logora chi non ce l’ha. E ai suoi tempi le cose stavano esattamente così. Ma oggi sono cambiate. Il potere continua a logorare, tuttavia non più chi non ce l’ha bensì chi lo detiene e ne fa pessimo uso, come è il caso dei grillini, i quali costituiscono ...

Sondaggio di Nicola Piepoli : il reddito di cittadinanza farà crescere i voti di Luigi Di Maio alle elezioni : Il reddito di cittadinanza viene bocciato dalla maggioranza degli italiani - 6 su 10 - perché si considera praticamente nulla la crescita dell'occupazione derivante dalla legge. E più della metà degli aderenti ai partiti - escluso il M5s - ritengono che il reddito favorirà il lavoro nero. Secondo il

Camera - l’appello di Dall’Osso (ex M5s) a Di Maio : “Luigi - non dire che non ti voglio bene…” : “Per la prima volta nella storia della Repubblica, essere disabile viene considerato come avere un vantaggio economico”. Inizia così l’intervento in Aula di Matteo Dall’Osso, ex deputato del M5s e passato a Forza Italia lo scorso dicembre, che critica il governo (e soprattutto Luigi Di Maio) per l’impianto della legge di Bilancio e i dettagli del reddito di cittadinanza. “L’assegno di disabilità viene ...