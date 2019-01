Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 13 | 10

?Pensioni Ultime Notizie : importo pensione Quota 100 - le previsioni : ?Pensioni ultime notizie: importo pensione Quota 100, le previsioni Pensioni ultima ora: il decreto è stato approvato lo scorso 17 gennaio dal consiglio dei ministri. I passaggi successivi prevedono la firma del presidente della Repubblica e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme entreranno in vigore una volta pubblicato in GU il decreto contenente le misure attinenti il reddito di cittadinanza e previdenziali. E nel ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie : Inglese nel mirino dell'Atalanta - plusvalenza per De Laurentiis? : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Roberto Inglese è nel mirino dell'Atalanta, proposto intanto Allan Saint-Maximin, ma costa molto.

Shutdown Usa è finito/ Ultime Notizie - Trump sigla la tregua armata con i Democratici 'Ma solo per 20 giorni' : Shutdown Usa è finito/ Ultime notizie, Trump sigla la tregua armata con i Democratici "Ma solo per 20 giorni". Poi sarà di nuovo Shutdown

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta è stato trovato morto anche il secondo disperso dell’incidente aereo è venuto ieri Sotto il router tra un ultraleggero da turismo e un elicottero le operazioni di ricerca non ho concluso il bilancio finale di morti e due feriti gravi è previsto a breve il sopralluogo dei tecnici investigatori dell’agenzia nazionale per la sicurezza del volo il piccolo New Line è ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : Denis Suarez del Barcellona è stato a un passo - ma... : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Denis Suarez del Barcellona è stato davvero molto vicino ai rossoneri. Intanto arriva un giovane talento dalla Grecia.

Sea Watch 3/ Ultime Notizie - l'Olanda dice no alla proposta italiana 'Il comandante trovi un porto sicuro' : Sea Watch 3/ Ultime notizie, l'Olanda dice no alla proposta italiana "Tocca al comandante trovare un porto sicuro per la sua nave, non abbiamo obblighi"

Julen è morto/ Ultime Notizie - trovato senza vita a 100 metri di profondità : il padre ha avuto un malore : Julen è morto/ Ultime notizie, corpo del piccolo bimbo trovato senza vita a 100 metri di profondità: il padre ha avuto un malore dopo la notizia

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Canavese in mare da una settimana con a bordo 47 migranti tra cui 13 minorenni è in davanti a Siracusa Il porto più vicino dove ripararsi dal maltempo ma il Ministro dell’Interno nonostante le cose per la nave Diciotti non autorizzato lo sbarco Anzi minaccia una denuncia l’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione ...

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie : proposto Saint-Maximin - gli azzurri ci pensano : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: proposto Allan Saint-Maximin, ma costa molto. Intanto si prospetta l'affare in uscita per Amin Younes.

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie : idea Carrasco se parte Candreva : Calciomercato Inter, Ultime notizie: per l'attacco spunta il nome di Yannick Ferreira Carrasco, si punterà su di lui se dovesse partire Antonio Candreva.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie : Ziyech chiude la porta in faccia ai giallorossi : Calciomercato Roma, Ultime notizie: i giallorossi puntano forte Hakim Ziyech, ma questi chiude la porta. Intanto arriva un giovanissimo calciatore svedese.