Ultimatum a Maduro | Caracas non cede

Venezuela - Ultimatum dei leader europei a Maduro : "Elezioni o riconosciamo Guaidò" : Il presidente francese Emmanuel Macron, quello spagnolo Pedro Sanchez e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno dato il loro ultimatum al presidente del Venezuela, Nicolas Maduro: elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni, oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò quale nuovo presidente. Il leader dell’opposizione si è auto dichiarato tale nei giorni scorsi, ottenendo subito il riconoscimento ...