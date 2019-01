Salto con gli sci | Mondiali juniores Lahti 2019 | la Russia domina la prova a squadre

Calciomercato Inter - l’Arsenal all’asSalto per Perisic : offerto Ozil come contropartita : Ozil per Perisic, questa la proposta dell’Arsenal per portare a Londra il calciatore dell’Inter non proprio nella sua migliore annata nerazzurra Ozil per Perisic, l’Arsenal le prova tutte per portare a Londra l’esterno croato dell’Inter. I nerazzurri, che sinora avevano rigettato offerte attorno ai 40 milioni da parte dell’Arsenal, adesso devono meditare sulla possibilità di avere in cambio un calciatore ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Rasnov 2019 : Maren Lundby vince anche in Romania davanti ad Althaus e Takanashi. 23^ Runggaldier : La norvegese Maren Lundby trionfa nella prima gara del weekend di Rasnov (Romania) e conquista il secondo successo di fila, accorciando le distanze nei confronti della tedesca Katharina Althaus (oggi seconda) nella classifica generale di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. Per la 24enne di Lillehammer si tratta della quindicesima vittoria in carriera nel circuito maggiore, che le permette di proiettarsi nella seconda parte ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Stefan Kraft ottiene il secondo successo consecutivo - 5° uno sfortunato Kobayashi : L’austriaco Stefan Kraft bissa il successo ottenuto in gara-2 a Zakopane e si impone anche nella prima gara del weekend sul trampolino HS137 di Sapporo, in Giappone, in occasione dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile. Kraft ha preceduto in classifica di 9.8 punti il polacco Kamil Stoch e di 13.4 il norvegese Robert Johansson, mentre il padrone di casa nipponico Ryoyu Kobayashi si è dovuto ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Elena Runggaldier sale in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Stefan Kraft si impone nelle qualificazioni davanti a Stoch e Kobayashi. Eliminato Forfang : L’austriaco Stefan Kraft comincia nel migliore dei modi il weekend di Sapporo (Giappone), sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci, aggiudicandosi le qualificazioni sul trampolino HS137 davanti al polacco Kamil Stoch e al nipponico Ryoyu Kobayashi. La sessione si è disputata in condizioni meteo abbastanza complicate a causa di una nevicata molto fitta che è aumentata progressivamente di ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Rasnov 2019 : continua il duello tra Katharina Althaus e Maren Lundby - che l’anno scorso vinsero una gara a testa : La Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2018-2019 si sposta a Rasnov, in Romania, per due gare che rinnovano il duello in corso per la classifica generale, che vede protagoniste Katharina Althaus e Maren Lundby. La tedesca e la norvegese sono divise da 34 punti (622 contro 588). Le due atlete si presentano in terra rumena forti l’una di tre vittorie stagionali, ottenute a Lillehammer e nella coppia di gare di Prémanon, ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : Thomas Aasen Markeng vince la gara individuale maschile. Italiani tutti fuori nella prima serie : Dopo la gioia del bronzo nella gara femminile, ai Mondiali juniores di Salto con gli sci in corso di svolgimento a Lahti si è disputata anche la competizione maschile individuale. Sul Salpausselkä (HS100) l’oro è andato al norvegese Thomas Aasen Markeng, classe 2000, più costante di tutti nei suoi due salti. Markeng, in entrambi i tentativi a disposizione, si è portato fino ai 97 metri, raggiungendo punteggi simili: 126.2 nella prima ...

Salto con gli sci - Mondiali juniores Lahti 2019 : Lara Malsiner è medaglia di bronzo! Doppietta russa con Shpyneva e Iakovleva : Si aprono con un’ottima notizia i Mondiali juniores di Salto con gli sci a Lahti: sul Salpausselkä (HS100) della città finlandese, con punto K a 90 metri, Lara Malsiner ha conquistato la medaglia di bronzo, arrivando soltanto dietro alla coppia russa formata da Anna Shpyneva e Lidiia Iakovleva (quest’ultima, nei mesi scorsi, era riuscita a vincere in maniera incredibile in Coppa del Mondo a Lillehammer all’inizio di ...

Salto con gli sci – Mondiali Junior : Malsiner di bronzo a Lahti : Lara Malsiner è bronzo ai Mondiali Junior di Lahti. E’ la quinta azzurra nella storia a riuscire nell’impresa Lara Malsiner conquista un bellissimo bronzo nel Salto ai Campionati Mondiali Junior di Lahti, e si iscrive alla ristretta lista delle cinque atlete italiane capaci di realizzare lo stesso risultato nella storia: Elena Runggaldier, Lisa Demetz, Evelyn Insam e sua sorella Manuela, prima di lei. Un bronzo che ...

