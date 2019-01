Quagliarella eguaglia Batistuta e si commuove | Del Piero | ' È un vero leader | le sue sono

Quagliarella ha eguagliato Batistuta : ha segnato per 11 giornate di fila : Fabio Quagliarella eguaglia il record di Gabriel Batistuta andando a segno in 11 giornate consecutive. Nella gara con l'Udinese, infatti, l'attaccante della Sampdoria ha segnato due gol, ma soprattutto ha eguagliato lo straordinario record dell'argentino che nella stagione 1994-1995 segnò 13 reti in 11 partite giornate consecutive con la maglia della Fiorentina. Quagliarella ha segnato però 16 volte e guida temporaneamente la classifica dei ...

