Papa | i migranti non sono un male sociale

Papa Francesco : "Assurdo identificare i migranti come male sociale" - : Il Pontefice è nel Paese centro-americano per la via crucis della Giornata mondiale della gioventù. Davanti a 400mila persone ha lanciato un monito sugli "abusi e l'indifferenza contro i Cristi di ...

Papa Francesco a Panama : “Il muro anti-migranti? La paura rende pazzi” : Papa Francesco è a Panama dove oggi si aprirà la trentaquattresima Giornata mondiale della Gioventù. Sull’aereo come di consueto ha parlato con i giornalisti al seguito e rispondendo a una domanda sui muri anti-migranti il Pontefice ha detto che sono una conseguenza della “paura che fa diventare pazzi”.Continua a leggere

Papa Francesco sulla morte di 170 migranti : “È un dolore al cuore - cercavano un futuro” : Papa Francesco definisce la morte dei 170 migranti nel Mediterraneo, avvenuta negli scorsi giorni, come un "dolore al cuore": "Penso alle 170 vittime dei naufragi nel Mediterraneo. cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo".Continua a leggere

Tragedia migranti. Il Papa : "Dolore nel cuore". Di Maio : "Basta ipocrisie" : Dopo i due naufragi nel Mediterraneo costati la vita a 170 persone, tra cui donne e bambini, stamattina il Papa al termine dell'Angelus ha detto di avere "due dolori nel cuore, la Colombia e il Mediterraneo". Francesco è tornato a parlare del dramma dei migranti rivolgendo il suo pensiero alle "170 vittime del naufragio nel Mediterraneo che cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro ...

