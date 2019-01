Dimesso dall’ospedale neonato di 500 grammi I genitori | Un miracolo dei

ilgiornale

(Di sabato 26 gennaio 2019) Quattro mesi fa, quando fu partorito, nessuno avrebbe scommesso che queldi San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano, fosse sopravvissuto. Era il 29 settembre del 2018 e Pasquale Gabriele Caldarelli veniva alla luce in condizioni disperate: pesava appena 550e i medici erano convinti che non ce l"avrebbe fatta.Questa mattina, invece, grazie alle cure degli operatori sanitari della clinica Villa Betania di Napoli e successivamente dell"ospedale evangelico di Ponticelli, ilè stato. Pasquale Gabriele sta bene, può finalmente mettere piede nella sua abitazione ed essere accolto dall"affetto deie dei familiari.Prima di lasciare l"ospedale di Ponticelli l"intero personale ha organizzato una festa per salutare il. "I medici hanno fatto un, salvando il nostro bambino", hanno dichiarato commossi il padre Giuseppe e la mamma Anna. Il ...