Venezia | morte agente Sissy Trovato Mazza | spunta una sua lettera con accuse alle colleghe

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Un nuovo elemento, unarimasta inedita fino ad ora, arricchisce il giallo delladi. L’della polizia penitenziaria, nata 28 anni fa a Taurianova in Calabria, era stata ferita gravemente da un colpo di pistola nell’ascensore dell’ospedale di, dove si trovava per controllare la situazione di una detenuta che aveva appena dato alla luce un bambino. Quello sparo, partito dalla sua arma d’ordinanza, l’aveva ridotta allo stato vegetativo, facendola rimanere in coma per due anni fino a quando, lo scorso 12 gennaio, il suo cuore non ha definitivamente cessato di battere. La vicenda è stata fin dall’inizio bollata come un caso di suicidio, ipotesi non condivisa dai parenti della donna che hanno sempre pensato che a sparare sia stato qualcun altro che era con lei in quel momento.Laritrovata dal padre diLa famiglia dichiede ...