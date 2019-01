Ue:Sea Watch,priorità sicurezza a bordo

: Questo sgoverno aspetta il naufragio della Sea Watch, ultima scialuppa di salvataggio, respinta ovunque,tranne dal mare in tempesta. - Erriders : Questo sgoverno aspetta il naufragio della Sea Watch, ultima scialuppa di salvataggio, respinta ovunque,tranne dal mare in tempesta. - eziomauro : Migranti, la Sea Watch si avvicina alla Sicilia per evitare la tempesta. Salvini: 'Una provocazione' - repubblica : Migranti: tempesta in arrivo, la Sea Watch davanti a Siracusa [news aggiornata alle 10:55] -

La Commissione Europea "segue attentamente" la vicenda della nave Sea3 ed è "in contatto con gli Stati membri". Così il portavoce capo della Commissione Margaritis Schinas, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "La nostra posizione è chiara: ladelle persone adeve essere la nostrae la nostra prima preoccupazione. Nel Mediterraneo servono con urgenza sistemi prevedibili per far sì che gli sbarchi delle persone salvate possano avvenire in", ha detto.(Di venerdì 25 gennaio 2019)