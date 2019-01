U&D | bufera dopo il bluff di Lorenzo | le parole di Claudia | ' Mi sono sentita umiliata'

Blastingnews

: sjsjsjsjjsj i love u - ArianaGrande : sjsjsjsjjsj i love u - GFuelEnergy : U L T R A ?? R A R E - SSMusicTweet : #VanthaRajavathaanVaruven censored U. #VRVCertifiedU -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Nella puntata di Uomini e donne andata in onda giovedì 24 gennaio abbiamo assistito ad una clamorosa messinscena messa in atto dal tronistaRiccardi ai danni delle due corteggiatricie Giulia, le quali erano convinte di essere di fronte alla tanto attesa scelta. Peccato che il tutto sia stato un,al solo scopo di mettere a prova le due ragazze e vedere le loro reazioni. Un comportamento, quello di, che ha scatenato unain rete, dove gli utenti siscagliati non solo contro il tronista ma anche contro la redazione del programma che ha permesso una cosa mai vista nella storia di Uomini di donne.U&D,la farsa di: 'rimasta spiazzata, mi' Intervistata dal settimanale di Uomini e donne,Dionigi ha voluto esprimere il suo pensiero su quanto accaduto nella puntata del trono classico andata in ...