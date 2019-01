Scontro sul Rutor tra ultraleggero ed elicottero | 5 morti e due dispersi

Aosta - Scontro tra aereo ed elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 5 vittime : ...

Valle d'Aosta - Scontro tra elicottero ed aereo sul ghiacciaio Rutor : almeno cinque morti : Tragedia aerea in Valle d'Aosta. Questo pomeriggio, un aereo da turismo ed un elicottero si sono scontrati sul ghiacciaio del Rutor, appena sopra La Thuile. Il bilancio, ancora provvisorio del grave incidente è di cinque morti e due feriti. Al momento, i soccorritori si trovano ancora sul posto. L'incidente Alle 16.38 di oggi, venerdì 25 gennaio, è arrivato un drammatico tweet del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Nel brevissimo ...

Aosta - Scontro tra aereo ed elicottero sul ghiacciaio del Rutor : 5 morti e 2 feriti : ...

Aosta - Scontro tra un aereo da turismo e un elicottero sul ghiacciaio del Rutor : “4 morti e 2 feriti” : Un elicottero e un aereo da turismo si sono scontrati in volo mentre stavano sorvolando il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta. Ancora non ci sono informazioni certe, ma secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa ci sarebbero quattro morti e due feriti. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino, Borgo Sesia, con personale specializzato. L'articolo Aosta, scontro tra un ...

Valle d'Aosta - Scontro tra elicottero e aereo sul ghiacciaio del Rutor : Dramma in Valle d'Aosta . Un elicottero e un aereo da turismo si sono scontrati sopra La Thuile al confine tra la Valle d' Aosta e la Francia: precipitati sul ghiacciaio del Rutor. I soccorritori ...

Aosta - incidente sul ghiacciaio del Rutor : Scontro elicottero-aereo da turismo : Un aereo turistico e un elicottero si sono scontrati nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, in Valle d’Aosta. Si temono diverse vittime. A dar notizia dell’incidente è il corpo nazionale del soccorso alpino che sta intervenendo nella zona dello schianto. Le prime informazioni parlano di diversi morti.Continua a leggere

Trivelle - accordo con rinvio. E sulla Tav è di nuovo Scontro : Nella notte tra mercoledì e giovedì Lega e M5s trovano il compromesso sul testo dell'emendamento, per le Trivelle, al Dl semplificazione. Ma il leader del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini riapre ...

"Disumano sui migranti" - "incassa che ti passa". Fazio e Salvini - Scontro all'ultimo insulto : Fabio Fazio e Matteo Salvini, nuovo round. Il conduttore Rai si scaglia contro lo sgombero del Cara di Castelnuovo. "È un'ulteriore prova di disumanità e incoerenza. Cancellare ogni tentativo di integrazione aumenta l'insicurezza. E soprattutto aumenta disperazione e ingiustizia", twitta. Immediata

Scontro M5S-Lega sulle trivelle - ore decisive per salvare il decreto semplificazioni : Conferenza dei capigruppo al Senato e Consiglio dei ministri: una manciata di ore per trovare l'accordo dopo le minacce di dimissioni del ministro Costa e la presa di posizione della Lega. Ipotesi di una moratoria di 18 mesi ma rimane il nodo dei canoni

DiMartedì - Scontro tra Alessandro Sallusti e Antonio Maria Rinaldi sul reddito di cittadinanza : "Sarei felice se venisse dato il reddito di cittadinanza a chi non ce l'ha ma temo che sarà dato a chi lavora in nero". Alessandro Sallusti, ospite a DiMartedì, su La7, critica la misura contenuta nel decreto fortemente voluta dal Movimento 5 stelle: "Sì ci saranno i controlli ma, si sa, siamo in it

Raggi-Salvini - Scontro sulle occupazioni. Il leghista : “La sindaca diffonde notizie false” : Il 10 dicembre scorso lo sgombero in pompa magna con Matteo Salvini. Poi, passate le feste, il 21 gennaio la sindaca Virginia Raggi lancia un nuovo allarme sulla ex fabbrica della penicillina in via Tiburtina, a Roma: «E’ inaccettabile, sono stati spesi soldi pubblici, impegnati uomini e risorse, e ora c’è il rischio di ricominciare da capo: dopo g...

Scontro auto-moto : muore a 16 anni in un incidente sulla Palermo-Sciacca : L'impatto all'altezza di Altofonte, in provincia di Palermo. Ritirata la patente al conducente della Golf. Federico Serio è la tredicesima vittima di incidenti stradali in Sicilia in appena due settimane.Continua a leggere

Scontro Italia-Francia sull'Africa. Parigi convoca l'ambasciatrice : A gettare acqua sul fuoco anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha parlato di 'rumore mediatico' che 'entra poco nei problemi di fondo che stiamo discutendo sia in Italia sia in Europa'. ...

Scontro Conte-Iene sulla causa Garante privacy-Rai : Le Iene show, trasmissione di Italia 1 (Mediaset) è tornata ieri a occuparsi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dei suoi rapporti professionali con l'avvocato Guido Alpa, componente della commissione di concorso che concesse a Conte l'abilitazione da professore ordinario. In un comunicato stampa, Mediaset ha rilanciato oggi il filmato andato in onda ieri, diffondendo anche lo sbobinato dell'incontro fra il premier e l'inviato delle ...