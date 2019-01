News Uomini e Donne | Giulia Cavaglià svela chi sceglierà Lorenzo

Uomini e Donne News - Rosa e Pietro : il nome del bambino - le opzioni : News Uomini e Donne, Rosa e Pietro scelgono il nome del loro primo figlio: tutte le opzioni Rosa e Pietro hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nel corso dell’ultima diretta di Domenica Live, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha rivelato di essere in attesa del primo figlio. I due dovevano sposarsi […] L'articolo Uomini e Donne News, Rosa e Pietro: il nome del bambino, le opzioni proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : Andrea Cerioli ha mentito? Parla Sperti : Gianni Sperti di Uomini e Donne torna a Parlare di Andrea Cerioli Andrea Cerioli, una decina di giorni fa, ha scelto Arianna Cirrincione. Una scelta che fatto storcere il naso a Gianni Sperti, il quale non ha nascosto tutte le sue perplessità. E quest’ultimo, a distanza di tanti giorni da quell’evento, è tornato a Parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne, creando non poche polemiche sul web. Cosa ha detto? L’opinionista ...

Uomini e Donne News : Antonio lancia un chiaro messaggio a Teresa : Uomini e Donne news: Antonio scrive un messaggio per la tronista Teresa Langella La scelta di Teresa Langella è ormai vicina. Dalle ultime anticipazioni sul serale dedicato, appunto, alle scelte dei tronisti sembra mancare davvero poco. Meno di un mese. La scelta della tronista napoletana è infatti fissata per il 15 febbraio. Ma, su chi

News Uomini e Donne : Teresa sceglierà Antonio? Il messaggio che spiazza : Teresa Langella di Uomini e Donne verso la scelta: il messaggio di Antonio sorprende Ormai è praticamente ufficiale: la scelta di Teresa Langella andrà in onda in prima serata Venerdì 15 Febbraio. Ma la tronista avrà le idee chiare? A quanto pare sì. Difatti è stata lei stessa ad annunciarlo nell’ultima puntata registrata di Uomini e Donne, asserendo di non aver più bisogno di fare esterne perchè ha già in mente chi sceglierà tra Andrea, ...

Uomini e Donne News - Pamela sta male : il gesto di Gianni piace : Uomini e Donne news, Pamela in lacrime delusa da Stefano: Gianni Sperti la sostiene A Uomini e Donne, nel corso delle puntate del Trono Over in onda il 21 e il 22 gennaio, Pamela mostra tutta la sua delusione per Stefano. Quest'ultimo ha deciso di iniziare una nuova conoscenza all'interno del programma, con Roberta. Senza

News Uomini e Donne : Luigi Mastroianni sceglierà Valentina? Parla lei : Uomini e Donne, Valentina Galli furiosa: lo sfogo della corteggiatrice di Luigi Luigi Mastroianni, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha sorpreso tutti. Il motivo? Il tronista del dating show ha fatto un’esterna di 7 ore con Valentina Galli, asserendo di essere interessato a continuare la conoscenza. Un’affermazione che ha fatto infuriare le altre corteggiatrici e i loro fan, i quali hanno preso di mira in questi ...

Uomini e Donne News - Rosa e Pietro problemi sull'aereo : "Lui sta infartando!" : Pietro e Rosa di Uomini e Donne, problemi sull'aereo dopo la puntata di Domenica Live Rosa Perrotta ha annunciato di essere incinta. Lei e il suo fidanzato Pietro Tartaglione diventeranno genitori. Una notizia a sorpresa, considerato che, nell'ultimo periodo, si parlava addirittura di crisi. Non c'è stato nessun momento difficile per la coppia di Uomini

Uomini e Donne News - Claudio e Ginevra : "Sarai capita e persino amata" : Ginevra e Claudio, news dopo la rottura: lei pronta per un nuovo amore? Un'altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata! Quella formata da Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani. I due apparivano sempre molto affiatati e la notizia della loro rottura è stata come un fulmine a ciel sereno. Non si sono però lasciati con

Uomini e Donne News - Giulia Cavaglia innamorata : sorpresa dopo la registrazione? : news Uomini e Donne, quale futuro per Giulia e Lorenzo dopo la trasmissione? Il futuro tra Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi non è così scontato dopo l'ultima esterna registrata a Uomini e Donne: news e anticipazioni vogliono infatti che Lorenzo si sia lasciato andare parecchio con Claudia e che abbia sottolineato di sentirsi completo con

Uomini e Donne News : Luigi e Lorenzo rispondono all'intervista di Sara : news Uomini e Donne, l'intervista di Sara Affi Fella: Luigi e Lorenzo contro l'ex tronista Non si sentiva parlare di Sara Affi Fella da settimane ormai, eppure ora tutto è tornato a girare attorno a lei. L'ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. La giovane di Venafro ha chiesto scusa a

Uomini e Donne News - Andrea Dal Corso torna : offese per il corteggiatore : Uomini e Donne news: Andrea Dal Corso torna in studio, ma non tutti sono felici della sua scelta Andrea Dal Corso torna a Uomini e Donne e riceve diverse offese sui social. Nel Corso della scorsa puntata abbiamo visto Teresa Langella decidere di eliminarlo. La tronista napoletana è convinta che il corteggiatore non sia la

Uomini e Donne anticipazioni - Lorenzo : Giulia e Claudia sono davvero un no? News : anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo tra Giulia e Claudia, le corteggiatrici diranno di no? Tutte le novità Il trono di Lorenzo non sta prendendo una bella piega nel corso delle ultime registrazioni. Il tronista di Uomini e Donne è sempre più confuso e i suoi atteggiamenti non stanno aiutando nemmeno le due corteggiatrici. Dopo aver

Uomini e Donne News : come sta Luigi Mastroianni dopo il ricovero : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne: le prime immagini dopo il ricovero Ieri il blog IlVicolodellenews.it ha riportato una news su Luigi Mastroianni che ha fatto molto preoccupare i suoi numerosissimi fan. Di cosa si tratta? Il portale di gossip ha pubblicato una foto del tronista di Uomini e Donne in Ospedale a Catania, scatenando il panico. In quella immagine il ragazzo è stato sorpreso uscire dalla clinica catanese con il gesso alla gamba ...

Uomini e Donne News - Mara Fasone terrorizzata : "Mia sorella ha sentito i lamenti" : Mara Fasone news dopo Uomini e Donne, brutta esperienza notturna Mara Fasone ha qualcosa da confessare ai suoi fan. Riesce a mantenere sempre vivo il suo rapporto con loro e racconta (quasi) tutto quello che le succede nella sua vita. Dopo Uomini e Donne, è riuscita a ritornare alla sua vita di tutti i giorni