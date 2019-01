Netfilx entra nella Mpaa | al fianco di Disney e Paramount tra i big di Hollywood

Blastingnews

(Di venerdì 25 gennaio 2019), Universal, Warner Bros, Fox,, sono questi i nomi delle più grandi società al mondo a cui pensiamo quando si tratta di cinema. Da oggi si aggiunge un nome tra i big della produzione cinematografica ed è quello della celebre piattaforma streaming Netflix, che ormai da anni produce film come una "major". Una decisione storica quella della Motion Picture Association of America, che per la prima volta ammette una internet company tra le proprie fila.Un periodo di successi quello di Netflix che qualche giorno fa aveva messo a segno 10 nomination agli Oscar per il film Roma di Alfonso Cuaron, ed oggi incassa un’altra vittoria,ndo a far parte della, la Motion Picture Association of America, una realtà che da ormai quasi un secolo ha come obiettivo quello di preservare il cinema e la sua cultura. La società, per voce del suo presidente e ceo Charles Rivkin, si ...