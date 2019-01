La nuova generazione Huawei | cuore 5G e schermo pieghevole

Huawei presenta il suo primo chipset 5G che animerà la gamma di smartphone di nuova generazione : È stato proprio il Ceo della divisione Consumer Business Group, Richard Yu a mostrarlo in anteprima dicendo: Balong 5000 aprirà un nuovo mondo ai consumatori. Consentirà loro di accedere alle reti in ...

Volkswagen Passat - La nuova generazione debutta al Salone di Detroit : La Volkswagen presenta al Salone di Detroit la variante aggiornata della Passat. Si tratta della berlina prodotta localmente, totalmente diversa dalla omonima versione europea e chiamata a presidiare un segmento che sta riscuotendo sempre meno consensi per l'ormai inarrestabile ascesa di Suv e crossover. Tutta nuova, esclusa la piattaforma. La Volkswagen ha scelto di realizzare un importante restyling della versione precedente, senza quindi ...

I focus per il 2019 di BT Italia : reti di nuova generazione - Cloud Collaboration e sicurezza : ... BT ha pienamente realizzato la propria visione del ' Cloud of Clouds ', che si basa su una nuova generazione di servizi Cloud volti a permettere alle aziende e alle organizzazioni di tutto il mondo ...

Ford Kuga - Collaudi americani per la nuova generazione : La nuova generazione della Ford Kuga torna sotto i riflettori: a distanza di qualche mese dallultimo avvistamento, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare un muletto della Suv durante una sessione di collaudo negli Stati Uniti, dove è conosciuta con il nome Escape. In attesa della presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020, queste foto spia mostrano una vettura con camuffature decisamente ...

Ford Explorer - Tolti i veli alla nuova generazione : Rinnovare la Suv più venduta del mercato americano: è con questo impegnativo target che la Ford ha sviluppato la nuova generazione dell'Explorer, che debutterà al Salone di Detroit e arriverà nelle concessionarie nella seconda parte dell'anno. Il design esterno è un'evoluzione di quello precedente, mentre gli interni con sette posti sono totalmente ripensati con un approccio contemporaneo e ancora maggiore spazio. Sotto il profilo tecnico è ...

Nissan - nuova generazione 100% elettrica Leaf 3.Zero : Roma, 9 gen., askanews, - Nissan amplia l'offerta di veicoli elettrici a disposizione dei clienti, con l'annuncio di due versioni Leaf 3.Zero. Dopo un anno da record per la gamma elettrica di Nissan, ...

Nissan a Ces : Invisible-to-Visible e nuova generazione Leaf3.zero : Las Vegas, 9 gen., askanews, - Una tecnologia che rende visibile l'invisibile al guidatore e la nuova generazione 100% elettrica Leaf 3.zero. Sono le novità principali presentate da Nissan durante il ...

Sinapsi artificiali per la comunicazione neuronale : nuove prospettive nelle interfacce brain-computer e nella protesica di nuova generazione : Una Sinapsi è una struttura biologica che connette due neuroni stabilendo tra essi un flusso di informazioni specifico e unidirezionale. Queste connessioni sono elementi chiave per funzioni neuronali essenziali come l’apprendimento e la memorizzazione che si fondano sul numero di ripetizioni (o prove) e il raggiungimento di varie soglie di tensione. L’emulazione delle loro proprietà e la realizzazione di interfacce tra cervello e macchine ...

nuova Toyota RAV4 HYBRID : la quinta generazione sbarca in Italia [FOTO e PREZZO] : Toyota RAV4 è il SUV più venduto al mondo con 8,5 milioni di unità e oltre 215.000 in Italia Si aprono gli ordini della quinta generazione del Toyota RAV4, il SUV che nel 1994 ha lanciato una Nuova tipologia di automobile, capace di unire le caratteristiche tipiche di un fuoristrada alla compattezza e maneggevolezza di una berlina. La piattaforma TNGA consente la realizzazione di un abitacolo incredibilmente spazioso, dotato di un vano di ...

nuova Evoque - eleganza e sportività. Arriva la seconda generazione della baby Range : LONDRA - Oltre 770.000 unità consegnate nel mondo in 8 anni hanno fatto della Range Rover Evoque un'autentica icona. Non sono tanto i numeri a giustificare la qualifica, quanto la...

Volswagen Passat - Pronta la nuova generazione per gli Stati Uniti : La Volkswagen ha diffuso i bozzetti della generazione aggiornata della Passat. Si tratta della berlina dedicata al mercato americano, completamente diversa dall'omonima vettura commercializzata in Europa, anch'essa in predicato di ricevere un restyling. I bozzetti anticipano il debutto del model year 2020, ovvero del restyling che dovrebbe essere svelato nelle prossime settimane al Salone di Detroit.Il design cambia totalmente. I bozzetti ...

Sanremo nuova generazione : c'è Ghemon nei big con Motta e Il Volo : Annunciata, nella prima serata di Sanremo Giovani, la prima metà del cast dei big in gara al Festival dal 5 al 9 febbraio. Con il meccanismo del bussolotto, la strana coppia formata da Pippo Baudo e ...

Cina - sottomarino lancia missile balistico di nuova generazione : Cina: il più grande cantiere navale per sottomarini al mondo Nell'aprile dello scorso anno, la Cina ha completato il più grande cantiere navale per sottomarini al mondo. La struttura della Bohai ...

Audi TT : debutta sul mercato italiano la nuova generazione dell’iconica sportiva tedesca [FOTO e PREZZO] : Il leggendario modello Audi può contare su linee scolpite e un carattere marcatamente dinamico, motori potenti e una dotazione di serie mai così completa Al via la prevendita in Italia della terza generazione della sportiva dei quattro anelli. Vent’anni dopo il debutto della prima TT, il leggendario modello Audi può contare su linee scolpite e un carattere marcatamente dinamico, motori potenti e una dotazione di serie mai così completa. In ...