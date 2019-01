Blastingnews

: Insonnia: 5 rimedi per contrastarla e dormire serenamente - Shinyo2991 : Insonnia: 5 rimedi per contrastarla e dormire serenamente - enzocastellino : Insonnia, trovati 5 tipi e come superare il problema - I0BimboSardegna : Insonnia in gravidanza. Dal primo all'ultimo mese può capitare per differenti motivi, ecco dei rimedi per riuscire… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) L'è un disturbo che non permette all'organismo di riposare correttamente. Spesso e volentieri viene ignorata o combattuta in maniera errata, ma con alcuni semplici consigli è possibile, nel tempo, combatterla ed eliminarla definitivamente. Ovviamente è importante ricordare che quanto descritto di seguito non deve mai considerarsi un sostitutivo di cure e terapie mediche, poiché vi sono casi in cui l'è causata da problematiche patologiche per le quali è necessario rivolgersi ad uno specialista.Le possibili cause L'è spesso associata ad uno stile di vita errato e squilibrato che non permette al nostro orologio biologico di comprendere quando sia il momento di riposare e quando, invece, sia tempo di stare svegli. In cima alle cause di questo disturbo possiamo trovare lo stress, l'ansia e la depressione (molto spesso, in questo ultimo caso, è necessario ...