Tumore al seno anche per gli uomini (colpisce uno ogni seicentoventi)

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Ilal, chein Italiaanno più di 50.000 donne, si tende, erroneamente, a credere che sia una patologia esclusivamente femminile. “È raro leggere di quei circa 500, che, nel nostro Paese, con cadenza annuale si ammalano di carcinoma della mammella”, afferma Mario Rampa, chirurgologo esperto di oncoplastica. Ilalpuò colpire sia le donne che gli, e se nel primo caso la prevenzione gioca un ruolo fondamentale nella guarigione, nel secondo, questa è quasi totalmente assente.“La prevenzione nell’uomo è assente, per una diffusa mancanza di conoscenza che glihanno in relazione al problema e per il fatto che essendoci un’incidenza così bassa non esistano programmi di screening”, continua il dottor Rampa. Nel 70% dei nuovi casi, infatti, con una diagnosi precoce, è possibile vincere ilsenza se e senza ...