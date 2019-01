Tria a Davos | ' Nessun rischio di una manovra correttiva'

Davos - Tria : 'Rispetteremo deficit anche con una crescita inferiore' : 'Non pensiamo di trovare ragioni interne per un rallentamento dell'economia nel 2019. Speriamo di avere ragioni interne per ottenere risultati migliori', ha detto a Euronews il ministro dell'Economia italiano.

Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio - oggi Tria e Conte a Davos : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

Conte e Tria attesi a Davos : Oggi al Forum economico mondiale arriva il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il premier Conte, mentre l'Ocse si unisce al coro delle istituzioni, che tagliano la crescita italiana per il 2019, con il presidente Gurria che non nega un nuovo taglio delle ...

Tria in viaggio tra Mosca - Davos e Washington nelle prossime settimane : Sarà un mese di gennaio ricco di trasferte per il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, impegnato in una serie di viaggi che da qui alla fine del mese lo porteranno prima a Mosca, poi a Bruxelles e Davos e infine a Washington e New York in visita ufficiale.

