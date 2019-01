Spazio | successo per il test di volo suborbitale del razzo Blue Origin

Spazio - Avio : altra missione di successo per Vega : Ancora un successo per Avio . Il lanciatore Vega , con la sua 13esima missione dalla Base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI " B, un satellite per l'...

Spazio : 13° successo consecutivo per il lanciatore Vega - in orbita satellite per l’osservazione terrestre : Il lanciatore Vega, con la sua 13ª missione dalla Base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI – B, un satellite per l’osservazione terrestre, costruito da Thales Alenia Space e Airbus per il Regno del Marocco. Vega, progettato, sviluppato e realizzato da Avio nello stabilimento di Colleferro (Roma) è in grado di collocare in orbita satelliti di massa fino a 1.500 kg e dalla sua entrata in servizio nel 2012 ha ...